Amadeus registra l’ultima di Affari Tuoi, Rai scandalosa: perché

Dopo essere stato ospite di Viva Rai 2, che oggi ha chiuso definitivamente i battenti, Amadeus ha registrato l’ultima puntata di Affari Tuoi. Il programma chiuderà il prossimo 1 giugno e, con oggi, il conduttore termina definitivamente i suoi impegni con la Rai, almeno per i prossimi 4 anni. Nonostante sembra che il rapporto tra l’ex direttore artistico di Sanremo e l’azienda di Servizio Pubblico siano stato chiuso sotto un clima disteso, ciò che è accaduto oggi mette in dubbio la narrazione fatta fino ad ora.

A dare la notizia è stato Giuseppe Candela, che poco fa ha pubblicato un tweet sul suo profilo in cui spiega che si sono concluse le registrazioni del game show condotto da Amadeus. Oltre a questo però, il giornalista ha rivelato cosa è successo oggi durante l’ultima puntata di Affari Tuoi.

Si tratta di un comportamento attuato dai dirigenti Rai nei confronti di Amadeus. Un comportamento che mette dubbio la serenità che fino ad ora sembrava aver regnato nelle vicende che hanno portato alla chiusura degli accordi tra il conduttore e l’azienda e al suo conseguente passaggio a Discovery.

Cosa hanno fatto i vertici Rai

Leggendo il post pubblicato su X da Candela si apprende che, durante la registrazione dell’ultima puntata di Affari Tuoi – avvenuta oggi presso il Teatro delle Vittorie di Roma – non era presente alcun vertice Rai. Nello stesso tweet, il giornalista sottolinea anche come il trattamento – da parte dei dirigenti – sia stato diverso nei confronti di Amadeus rispetto a quello attuato con il suo amico e collega Fiorello.

Questa mattina infatti, durante la chiusura di Viva Rai 2, abbiamo potuto ben vedere che le maggiori maestranze dell’azienda erano presenti al Foro Italico, dove c’era anche Amadeus. Nonostante questo però, solo poche ore dopo nessuno di loro si è presentato al Teatro delle Vittorie per l’ultima puntata di Affari Tuoi.

Oggi Amadeus ha registrato l'ultima puntata di #Affarituoi (in onda 1 giugno). Non c'era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l'uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all'ultima puntata di Viva Rai2. Che stile! — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 10, 2024

Alla luce di quanto riportato da Giuseppe Candela, appare allora chiaro che gli accordi tra Amadeus e Rai non si siano chiusi in un modo del tutto idilliaco. D’altronde, per decidere di non celebrare uno degli uomini che più ha dato all’azienda, si immagina sia successo qualcosa di grave.

In ogni caso, la decisione dei dirigenti Rai di non presenziare in un momento importante come quello in questione, appare decisamente scandalosa. Soprattutto se consideriamo ciò che Amadeus negli ultimi 5 anni ha fatto per il Festival di Sanremo e per il Servizio Pubblico tutto.