Amadeus sbarca sul Nove, il comunicato ufficiale: ecco cosa farà

Come vi avevamo anticipato, mancava solo il comunicato di Discovery per ufficializzare il passaggio di Amadeus al Nove. L’annuncio è appena arrivato: il conduttore ha chiuso un accordo con il colosso americano che lo porterà sulla rete generalista Warner Bros. a partire dal prossimo autunno. La notizia è stata pubblicata dalla stessa emittente sui vari canali social, vediamone i dettagli.

Dopo il 31 agosto, data in cui termina il contratto con la Rai, Amadeus entrerà ufficialmente nella squadra del Nove, raggiungendo il suo collega Fabio Fazio. Il comunicato condiviso da Discovery è chiaro: il conduttore si aggiunge alla lista dei talenti che hanno stretto accordi con la Warner Bros. Lista che, visto le carte in tavola, sembra sempre più propensa ad allungarsi e a trasformare l’emittente nel terzo polo televisivo del nostro Paese.

Con l’annuncio di oggi arriva l’ufficialità della firma di Amadeus su un contratto che lo blinda sul Nove per ben 4 anni, come già si vociferava ieri. Durante il suo percorso a Discovery – come riportato nel comunicato – il conduttore sarà al timone di diversi progetti che vedranno luce a partire dal prossimo autunno. Questo però, non sarà l’unico impegno dell’ex direttore artistico di Sanremo.

I progetti di Amadeus al Nove

Come già anticipato negli scorsi giorni da più di qualche testata, Amadeus sarà parte attiva del processo di creazione e di scelta dei contenuti di tutte le reti del colosso americano. Nella nota pubblicata dalla Waner Bros. Discovery si legge:

Amadeus debutterà già dal prossimo autunno sul NOVE, canale generalista di Waner Bros. Discovery, e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo.

Oltre a questo, il presentatore sarà ovviamente uno dei volti principali del canale. Stando a quanto scritto nel comunicato, Amadeus condurrà sul Nove un programma nella fascia dell’access prime time, andando probabilmente a sfidare Affari Tuoi su Rai 1, trasmissione di cui sarà al timone fino al 1 giugno.

Dopo l’esperienza sanremese quinquennale, passando sul Nove il conduttore avrà più tempo per dedicarsi anche al prime time: Amadeus infatti, oltre ad occupare l’access, presenterà anche due trasmissioni in prima serata.

Per ora non si conoscono i particolari specifici né la tipologia di format che l’ex direttore artistico di Sanremo porterà sul Nove. Ciò che si legge nel comunicato però, è che Discovery svelerà maggiori dettagli nei mesi a venire, presumibilmente durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del prossimo autunno.

A quanto pare allora, Amadeus andrà ad imporsi in maniera massiva all’interno della programmazione del Nove, non solo con le sue scelte decisionali, ma anche arricchendo il palinsesto della rete generalista con tre nuovi programmi. Di certo siamo curiosi di scoprire quale sarà la strategia di Discovery, per sapere se punterà su nuovi progetti o se rispolvererà vecchi format a cui il conduttore è legato.

Mentre è in corso la trattativa tra Rai e Banijay per i diritti de I Soliti Ignoti – che Amadeus potrebbe portare con sé a Discovery – ciò che appare chiaro è che il Servizio Pubblico deve realmente iniziare a temere per la sua centralità all’interno del panorama televisivo.