Emergono ulteriori dettagli sul passaggio, ormai annunciato, di Fabio Fazio su Nove, canale di proprietà della multinazionale Warner Bros, Discovery. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il conduttore di Che tempo che fa guadagnerà 2,5 milioni netti all’anno. 10 milioni di euro in totale se si considera che il contratto stipulato è di durata quadriennale.

Sebbene il compenso possa risultare molto alto, in realtà risulta perfettamente in linea con gli standard televisivi attuali. In Rai, Fazio prendeva 2,2 milioni ed era il conduttore più pagato a Viale Mazzini. Su Mediaset, inoltre, a parità di qualità professionale i compensi risultano molto più elevati.

Non c’è da stupirsi, quindi, né delle cifre dello stipendio di Fazio né del suo aumento al passaggio su Nove. É logico pensare che lo sbarco di un conduttore d’esperienza possa attirare nuovi spettatori su un canale che già adesso risulta in ascesa. A trainare gli ascolti sono soprattutto Maurizio Crozza con il programma Fratelli di Crozza (5,6% di share) e Gabriele Corsi con il quiz Don’t forget the lyrics (2,7% di share).

L’arrivo di Fabio Fazio è quindi espressione della volontà del canale di provare a crescere ulteriormente e di alzare ancor più l’indice di ascolto, puntando sul fatto che il conduttore porterà con sé non solo Luciana Littizzetto, ma anche migliaia di nuovi spettatori. C’è curiosità su come cambieranno i numeri di Nove nei prossimi mesi.

Il mancato rinnovo con la Rai

Non mancano, ad ogni modo, polemiche interne alla Rai sul mancato rinnovo di Fabio Fazio. Fuortes ha infatti dichiarato di non aver potuto procedere alla stipula di contratti e dei piani autunnali a causa di una limitazione imposta dal CdA Rai per l’approvazione dei piani di trasmissione e produzione fino al 31 agosto 2023.

La presidente Marinella Soldi e lo stesso CdA Rai hanno risposto alle accuse, sottolineando come, negli ultimi mesi, la questione del rinnovo di Fabio Fazio non fosse stata presentata al CdA, permettendo al conduttore di iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di offerte migliori. Offerte che sono arrivate e sono state prese al volo.