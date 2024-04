Amadeus e il contratto milionario con Discovery: ecco tutti i dettagli

La firma dell’accordo tra Amadeus e Warner Bros. Discovery è alle porte. Dopo che lunedì scorso il conduttore ha incontrato il Direttore Generale Rai Giampaolo Rossi per annunciare ufficialmente la sua uscita dall’azienda, nelle ultime ore è in contatto con il colosso americano per definire gli ultimi dettagli del suo arrivo sul Nove. LaPresse ha rivelato poco fa alcune specifiche del contratto che l’ex direttore artistico di Sanremo sta per firmare e che lo porterà lontano dal Servizio Pubblico a partire dal prossimo settembre.

E’ il 31 agosto la data fissata per il “trasloco” ufficiale di Amadeus. Proprio in quel giorno infatti terminerà il contratto Rai che ha portato il conduttore ad essere il volto principale dell’intera televisione italiana. Da quel momento è praticamente certo che il presentatore veronese figurerà tra i nomi protagonisti dei nuovi palinsesti di Discovery.

Dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi, prevista per il primo giugno, sembra quindi che a settembre vedremo Amadeus sul Nove, dove presumibilmente gestirà anche l’intera direzione dell’intrattenimento. Ciò che manca, attualmente, è solo la conferma ufficiale.

I dettagli del contratto con Discovery

Nel frattempo, LaPresse ha deciso di rivelare alcuni dettagli contenuti nel contratto che legherà Amadeus alla Warner Bros. Discovery. Dettagli che dovrebbero rimanere definiti in questo modo, salvo ultimi ritocchi che si stanno discutendo in queste ore.

Innanzitutto, a quanto apprende l’agenzia, il conduttore firmerà un accordo che lo porterà sul Nove per ben 4 anni, tenendolo inevitabilmente lontano dalla Rai e quindi anche dal Festival di Sanremo, che dovrà presto trovare un sostituto all’altezza del direttore artistico uscente.

In più, il contratto blinderà il conduttore dei record a Discovery, trattandosi di un accordo in esclusiva. E’ molto probabile allora che per gli anni a venire vedremo Amadeus solamente sul nono canale del televisore, salvo particolari occasioni come ad esempio ospitate speciali.

Per quanto riguarda l’importo che il conduttore percepirà passando a Discovery, purtroppo non è dato conoscere precisamente i dettagli. A quanto pare però, Amadeus incasserà una cifra da capogiro compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.

A queste condizioni dovrebbe aggiungersi poi, come hanno riportato altre testate negli scorsi giorni e come già accennato, la direzione del settore intrattenimento dell’intero canale.

Insomma, dopo il messaggio di ringraziamenti dello scorso lunedì pubblicato dallo stesso Amadeus sui social, ora si aspetta solo il passo successivo, ovvero la conferma dell’accordo con Discovery. Sempre secondo LaPresse, la comunicazione ufficiale è vicina ed è attesa tra questa sera e domani mattina.