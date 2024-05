Viva Rai2 chiude: l’addio di Fiorello e l’incertezza sui progetti futuri

Oggi, venerdì 10 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Viva Rai2! Per l’occasione, il padrone di casa Fiorello ha voluto ospitare alcuni personaggi d’eccezione. Con lui e Fabrizio Biggio ci sono difatti stati Ultimo, Jovanotti ed Amadeus. Una festa in grande per salutare il pubblico ed annunciare la chiusura de programma. Viva Rai2!, difatti, non verrà rinnovato per la prossima stagione e Fiorello si è dichiarato ancora incerto circa i suoi progetti per il futuro.

Si è chiuso in bellezza Viva Rai2!, il morning show di Rai 2 che per due stagioni ha dato il benvenuto a tantissimi italiani. Oggi, venerdì 10 maggio, era difatti la sua ultima puntata come già annunciato dal conduttore Rosario Fiorello. Per l’occasione ha voluto ospitare dei personaggi di grande rilievo. Il primo è stato Jovanotti, che ha fatto il suo ritorno in tv dopo il brutto incidente che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Altro ospite musicale è stato Ultimo, idolo di tanti giovani, che ha regalato al pubblico un’esibizione davvero unica. Poteva poi mancare l’amico di sempre Amadeus? Insomma Fiorello ha voluto chiudere davvero in grande stile.

Non ci sarà difatti una terza stagione di Viva Rai2! Oggi Fiorello ha salutato il suo pubblico, a cui ha fatto compagnia al risveglio per ben due anni con le sue rassegne stampa, momenti comici e siparietti musicali. L’addio del conduttore è stato struggente.

Queste le sue parole:

È stata una bella storia, forse irripetibile, di quelle che non nascono a tavolino perché nessuno avrebbe immaginato venisse fuori così.

La diretta è iniziata con un saluto a Stefano Coletta, a cui Fiorello ha detto:

Lui ha voluto Viva Rai2! più di tutti, lui ha creduto a Viva Rai2! su Rai2.

Poi il conduttore ha aggiunto:

Questa è un’ultima puntata e le ultime puntate vengono sempre male perché ci si scioglie un po’.

A seguire la puntata, in attesa al Foro italico, c’erano centinaia di persone nonostante fosse ancora l’alba e la chiusura di Viva Rai2! ha registrato grandi ascolti.

Il futuro di Fiorello dopo Viva Rai2!

Nel corso della puntata, Fiorello ha parlato anche del suo futuro lavorativo dopo la chiusura di Viva Rai2! Il conduttore ha dichiarato di volersi prendere un periodo di riposo, tuttavia ha lasciato intendere che rimarrà in Rai. Nonostante questo ancora c’è dell’incertezza su quale sarà il suo prossimo progetto.

Fiorello ha terminato la puntata di Viva Rai2! con un conto alla rovescia, terminato con il messaggio per il suo pubblico:

Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea. Fiorello.

In una precedente intervista aveva anche lasciato intendere di essere legato più legato ai progetti che alle aziende, dichiarando:

Sentirsi libero e non di un’azienda.

C’è quindi da capire quale sarà il suo prossimo progetto. Probabile che, ancora una volta, occuperà una fascia oraria insolita. Non resta che aspettare.