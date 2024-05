Mentana-Gruber, Fiorello senza freni: il vero motivo del ritardo

E’ da qualche giorno che si sta parlando della faida tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. I due stanno andando avanti in un botta e risposta e questa mattina Rosario Fiorello, nella consueta rassegna stampa di Viva Rai 2 ha voluto commentare quanto sta recentemente accadendo a La 7. Fiorello ha quindi detto la sua a riguardo, rivelando anche il vero motivo per cui il conduttore del tg avrebbe sforato con i tempi.

Come ogni mattina, Fiorello ha parlato delle notizie attualmente più calde nella rassegna stampa di Viva Rai 2. Non poteva quindi non dare un proprio parere circa quanto sta accadendo nelle ultime ore tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. I due si stanno difatti battendo a suon di frecciate dopo che il giornalista ha sforato di qualche minuto con l’edizione del tg di qualche sera fa, facendo andare in onda in ritardo la trasmissione della Gruber.

Fiorello ha voluto commentare con la sua solita ironia pungente l’accaduto, rivelando il reale motivo per cui Mentana avrebbe sforato. Stando a quanto detto, il conduttore del tg starebbe puntando a propria volta al Nove così come tanti altri personaggi televisivi, tra cui anche la sua compagna Francesca Fagnani. Recentemente Amadeus, storico conduttore della Rai, è passato anche lui su Discovery.

Qui di seguito quanto detto da Fiorello a Viva Rai 2 sulla questione:

Mentana ha intenzione di sforare così tanto da superare Otto e Mezzo per arrivare al Nove. Mentanino mitraglietta vuoi andare al Nove eh? Adesso lui si chiama Mentanove.

Rosario ha poi aggiunto, in riferimento allo sfogo di Mentana di ieri sera in cui chiedeva rispetto dall’azienda per cui lavora da anni:

Chicchetto che ti hanno fatto? Mentana non è incontinente, quello fa le maratone. Non fa la pipì per 8 ore di fila. Mentana non gliele ha mandate a dire.

Chissà se è vero che anche Mentana stia puntando a Discovery, non resta che attendere notizie ufficiali a riguardo.

La faida tra Enrico Mentana e Lilli Gruber

Lunedì sera Lilli Gruber è stata costretta ad iniziare con un leggero ritardo la sua trasmissione Otto e Mezzo su La 7. Il programma è difatti andato in onda non alle 20.30 come di consueto, ma alle 20.46 per un cambio dell’ultimo minuto generato da chi era in diretta prima di lei: Enrico Mentana con il TgLa7. Il collega ha sforato per dare degli aggiornamenti importanti riguardanti la situazione in Medio Oriente.

All’inizio di Otto e Mezzo, la Gruber ha dato la ‘colpa’ per il ritardo all’incontinenza, lanciando una frecciatina al giornalista. La replica da parte del diretto interessato è arrivata ieri sera e Mentana si è scagliato duramente sia contro Lilli che contro La 7, dando perfino un ultimatum.