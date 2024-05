Mentana al vetriolo contro Gruber e La7, il web insorge: “Si scusi!”

Enrico Mentana dopo le frasi dette da Lilli Gruber a Otto e mezzo rivolte a lui, ha risposto con un post Instagram. Il giornalista si è autocelebrato per gli ascolti che fa, spiegando che la stessa scrittrice giova di ciò e quindi non dovrebbe lamentarsi. Ma i social non concordano e danno ragione a lei.

Lunedì 6 maggio Otto e mezzo è iniziato un po’ in ritardo. La Gruber ha dato il benvenuto ai telespettatori molto stizzita perché non è la prima volta che capita. Si è così rivolta al collega che la precede (Mentana), spiegando che è “incontinente“. In molti hanno scherzato nel vederla così arrabbiata, ma certamente le parole che gli ha rivolto non sono molto educate. Soprattutto perché dietro può esserci un doppio senso.

Nessuno della direzione ha preso pubblicamente le distanze, così il giornalista ha deciso di rispondere con un post Instagram. Ha pubblicato la curva di ascolti che lo riguarda, mostrando come verso la fine è in crescita. Quindi ha sottolineato come “grazie alla sua incontinenza“, la Gruber stessa ne trae beneficio per Otto e mezzo.

“A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente“

Mentana ha scritto anche che è rimasto deluso dal fatto che nessuno, tra i vertici, abbia preso le distanze da ciò che ha detto la collega. Quindi lo fa lui “dai maleducati agli ignavi“.

Lo sfogo di Lilli Gruber

La giornalista ha iniziato la sua trasmissione, Otto e mezzo, lunedì 6 maggio, un quarto d’ora dopo rispetto al previsto. Nel salutare i telespettatori si è scusata per il ritardo sottolineando, in maniera stizzita, quanto la colpa non fosse la sua ma di chi la precede: Mentana. Aggiungendo anche che “l’incontinenza è una brutta cosa“.

Il video ha fatto subito il giro del web e i social si sono schierati. Da una parte c’è chi dà ragione a lei, trovando maleducato Mentana che non rispetta i tempi previsti. Dall’altra c’è chi dà ragione a lui, ritenendo che la Gruber sia stata abbastanza sgarbata. Soprattutto perché la questione poteva essere trattata diversamente.

Nel frattempo, dal post ig, si nota come il giornalista si sia molto infastidito per le parole della collega. Arriveranno le scuse o controbatterà?