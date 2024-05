Lilli Gruber sbotta contro Mentana: “Brutta l’incontinenza” (video)

Lilli Gruber senza freni contro Enrico Mentana. La giornalista ha aperto la puntata di questa sera, lunedì 6 maggio, di “Otto e mezzo” lanciando una pesante stoccata al suo collega. Questo è accaduto perché Mentana ha le dato la linea con diversi minuti di ritardo, finendo oltre l’orario prestabilito la trasmissione serale del suo TG LA7. Alla luce di ciò, la Gruber non è riuscita a nascondere la sua insofferenza iniziando col botto la serata e scagliandosi contro il giornalista. Ecco le sue parole:

Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo.

Lilli Gruber contro Enrico Mentana. 🥶 pic.twitter.com/PYyhBcOAEH — LALLERO (@see_lallero) May 6, 2024

Lilli Gruber e la polemica contro Enrico Mentana

Insomma, la Gruber non ci è andata giù leggera e ha attaccato senza mezzi termini Enrico Mentana. Proprio questa sera, Otto e Mezzo andava in onda in diretta, per seguire gli aggiornamenti dal Medio Oriente. Tuttavia, come fatto notare da TvBlog, si è trattato di un puro caso. Difatti, capita spesso che la trasmissione venga registrata previamente, portando a volte a delle gaffe non indifferenti. Circa tre anni fa, in una puntata si diede una notizia su un dichiarazione di Renato Brunetta sullo smart-working. Peccato che, al momento della messa in onda, la dichiarazione era stata già rettificata.

C’è da dire che, nonostante il titolo della trasmissione, “Otto e mezzo” da anni ha il suo orario di partenza alle 20 e 40 circa. Ma, rispetto alle altre volte, questa volta la Gruber ha polemizzato proprio perché si trovava in diretta. Una polemica che ricorda quella iniziata da Milo Infante per il ritardo nell’inizio della sua trasmissione il cui titolo, proprio come “Otto e mezzo“, è abbastanza esplicativo: “Ore 14”. In quell’occasione, il conduttore sottolineò che non era mai possibile iniziare la trasmissione all’orario stabilito.

Il video dello sfogo di Gruber ha immediatamente fatto il giro del web, venendo riportati dai più importanti siti d’informazione. A questo punto, chissà se Enrico Mentana deciderà di replicare alla giornalista nel corso dell’appuntamento di domani, 7 maggio, del TG LA7.