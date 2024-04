Milo Infante contro Balivo e la Rai (giustamente): follie a Ore 14

Milo Infante torna a lamentarsi con la Rai. E giustamente, viene da dire. Lungo la puntata del suo programma Ore 14 (Rai Due) in onda martedì 16 aprile, il giornalista si è trovato costretto a gestire una sorta di follia televisiva, cioè a cancellare un blocco sulla strage di Erba. Motivo? Il medesimo tema sarebbe andato in sovrapposizione con Rai Uno in quanto la puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo stava parlando della stessa vicenda.

Infante, appreso il fatto, ha inizialmente pensato di risolvere la situazione rinviando il blocco. Aveva cioè creduto di affrontarlo qualche minuto dopo, ma sempre nella puntata del 16 aprile. Invece alla fine è stato obbligato a togliere completamente il segmento sulla strage di Erba per dare spazio al caso cruento di Altavilla, per il quale sono stati invitati degli ospiti in collegamento.

Raggiunto dai microfoni di Fanpage.it, Infante ha manifestato tutto il suo malcontento: “Ore 14 non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro”. Un discorso che non fa una piega perché il suo programma, a differenza di quello della Balivo, ha un range ristretto di temi da trattare. Di certo non può mettersi a invitare Romina Power, giusto per citare un nome, altrimenti si snaturerebbe l’anima del talk.

Il conduttore ha inoltre sottolineato che nei primi mesi di trasmissione La Volta Buona presentava casi di cronaca solo nell’ultimo blocco di programma, non sovrapponendosi con Ore 14 che chiude mezzora prima della Balivo. Alla luce del patatrac il giornalista ha voluto chiarimenti dai dirigenti Rai Corsini e Coletta. “In passato mi è stato risposto che c’era stata una segnalazione ma non è accaduto nulla”, ha aggiunto Infante.

E ancora: “Dal mio punto di vista, un programma d’intrattenimento non dovrebbe ospitare spazi di cronaca”. Infine il il giornalista ha rilasciato una dichiarazione amarissima, mettendo addirittura in dubbio la permanenza su Rai 2 di Ore 14 nella prossima stagione. “Magari i problemi di sovrapposizione si risolveranno perché mi diranno che Ore 14 non c’è più” .

Il caso di Ore 14 in Rai sembra una barzelletta

Quando fu lanciato Ore 14 in pochi avrebbero scommesso sul successo del programma. E invece Infante ha via via raccolto numeri sempre più interessanti. Addirittura, in certi momenti, la trasmissione si avvicina tantissimo a La Volta Buona. E cosa fa la Rai? Piuttosto che incentivare una trasmissione che va forte, sembra ostacolarla. Ci sono anche dei precedenti. Mesi fa i mal di pancia del conduttore, pure in quel frangente più che giustificati, furono per la mancanza di personale al suo programma. I dirigenti di Viale Mazzini, invece, pare che stiano facendo di tutto per spingere gli ascolti di Caterina Balivo (senza grandi risultati), novità azzardata del palinsesto 2023/2024 piazzata al posto di Serena Bortone. Peccato che gli sforzi vadano a scapito di Ore 14. Non proprio un’idea brillante.