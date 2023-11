Ore 14, saltata all’ultimo la diretta. Infante: “Ecco cosa è successo”

Ore 14 di Milo Infante, nella giornata di venerdì 24 novembre, non è andato in onda. Dietro il nuovo stop per la trasmissione televisiva, in questo caso, non c’entra il tennis, bensì uno sciopero. A Milano, infatti, così come nel resto del Nord, c’è uno sciopero di tutti i lavoratori appartenenti al settore privato. A fare eccezione sono i trasporti pubblici, la scuola e il pubblico impiego.

Ore 14, saltata la diretta: le parole di Milo Infante

Al posto di Ore 14, su Rai 2 è andato in onda un film. Milo Infante, che era pronto per la diretta, ha esternato il suo disappunto per quanto accaduto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Cari amici di Ore 14, questo è l’effetto che fa uno studio televisivo vuoto” ha esordito il conduttore dopo che era stata mostrata una rapida panoramica dello studio televisivo privo della presenza di qualsiasi tecnico. “Noi siamo pronti, gli inviati sono pronti, gli autori hanno scritto i pezzi, persino gli ospiti stavano per arrivare. Abbiamo fermato tutto perché Milano oggi è in sciopero e quindi noi non potremo andare in onda” ha poi spiegato Infante.

Pur riconoscendo il sacrosanto diritto allo sciopero, Infante ha esternato il suo dispiacere per non aver potuto informare gli spettatori di quanto sta accadendo. Il malcontento per la diretta saltata a causa dello sciopero, d’altra parte, traspare anche dalla descrizione in accompagnamento al video: “Speriamo almeno che chi l’ha indetto ottenga il risultato sperato. Per il momento l’unico risultato è un danno a Ore 14 e ai suoi telespettatori” si legge.

In chiusura del video, Infante ha dato appuntamento ai suoi spettatori a lunedì 27 novembre, nella speranza di poter tornare in onda regolarmente: “Teniamo le dita incrociate” le parole del conduttore. Nella giornata di venerdì 24 novembre, quindi, gli spettatori di Rai 2 hanno dovuto fare a meno di Ore 14, con la diretta che è saltata all’ultimo. Per la prossima puntata del noto programma televisivo, bisognerà quindi aspettare lunedì prossimo, salvo ulteriori imprevisti.

Milo Infante e quelle indiscrezioni su un passaggio a Rai 1

Solo alcuni mesi fa sembrava che nel futuro di Milo Infante potesse esserci un approdo su Rai 1. Le indiscrezioni, però, non avevano trovato conferma alcuna, specialmente dopo che lo stesso conduttore, a fine maggio, aveva dato appuntamento ai propri spettatori, tramite post social, al prossimo settembre con la nuova edizione di Ore 14. In quel periodo si era vociferato che Milo Infante avesse potuto prendere il posto di Serena Bortone nella fascia pomeridiana di Rai 1. Così non è stato e, al posto della conduttrice di Che sarà, oggi c’è Caterina Balivo con La volta buona, mentre Milo Infante è rimasto su Rai 2.