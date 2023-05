Ore 14, Milo Infante: “Ora parlo io, quale sarà il mio futuro in Rai”

Non sembra esserci prospettiva di un passaggio a Rai 1 per Milo Infante. Il conduttore, dopo aver lasciato spazio al Giro D’Italia, tornerà lunedì 29 maggio su Rai 2 con il suo programma Ore 14. Le notizie non si concludono qui, sembra infatti che Infante rimarrà saldo alla guida della trasmissione pomeridiana anche per il prossimo settembre. Si allontanano, dunque, le indiscrezioni di una “rivoluzione” che lo vedevano coinvolto, tra cui quelle su un suo possibile passaggio a Rai 1.

La conferma sui social

Lo stesso Milo Infante ha annunciato sul suo profilo Instagram che, una volta conclusa la stagione corrente di Ore 14, tornerà a settembre, nello specifico lunedì 11. “Cari amici, Ore 14 torna in diretta lunedì 29 maggio fino al 30 giugno. E dall’11 settembre per tutta la stagione. Noi ci saremo, e voi?” recita la descrizione del post. Si placano, così, le voci che lo vedevano come papabile sostituto dell’attuale programma pomeridiano di Rai 1: Oggi è un altro giorno. Nonostante siano ancora insistenti le indiscrezioni su un possibile addio di Serena Bortone, sembra che il ruolo del sostituto non spetti ad Infante.

Il conduttore, d’altronde, ha ritrovato la sua dimensione sul piccolo schermo, dopo esser stato alla conduzione de L’Italia sul 2. Non avrebbe senso, viene da pensare, abbandonare quello che per Infante rappresenta un porto sicuro. Resta da capire come evolverà la situazione sui possibili cambi nel palinsesto di Rai 1, ora che il conduttore di Ore 14 sembra essersi tirato fuori.

Ore 14: i numeri di una sorpresa

Il programma, in onda su Rai 2 nella fascia pomeridiana, è giunto alla sua terza edizione. Al centro i fatti di cronaca, spesso quelli ancora oggi avvolti dal mistero. I numeri in termini di ascolti, inoltre, lo danno in crescita: in autunno ha avuto una media del 4% di share, arrivando al 6,1% tra gennaio e maggio 2023, toccando anche quota 8% in alcune puntate.

Numeri di questo calibro, raggiunti sulla seconda rete, permettono ad Infante non solo di godere della conferma del suo programma anche per la prossima stagione, ma di collocarsi come una vera e propria sorpresa tra i programmi di Viale Mazzini. Resterà da capire se questi numeri, in termini di ascolti, verranno confermati anche l’anno prossimo. Rimangono molti dubbi su come cambierà il palinsesto di Rai 1, in parte alimentati dalla riconferma di Infante.