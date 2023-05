Bortone come Fazio: addio Rai vicino e chi la sostituirà, retroscena

Le indiscrezioni sulla Rai che verrà, quella già denominata “meloniana”, non si fermano. L’ampiamente discusso addio di Fabio Fazio sta progressivamente lasciando spazio ad altre voci che coinvolgono i suoi colleghi, anch’essi non del tutto sicuri di mantenere il proprio posto nel palinsesto.

Possibili cambi nel pomeriggio Rai: Bortone fuori, dentro Capua

Tra questi c’è sicuramente Serena Bortone. Si era parlato, giorni fa, di una sua possibile sostituzione nella fascia pomeridiana del palinsesto. Ora, tuttavia, le voci iniziano a farsi più insistenti. Quello di Roberta Capua continua ad essere il nome più gettonato per il pomeriggio di Rai 1. A lasciarle il posto sarebbe proprio Serena Bortone, ma i ragionamenti sulla Rai del futuro prossimo non si fermano qui.

Sembrava infatti che, assieme a Roberta Capua, anche Milo Infante avrebbe dovuto compiere il salto da Rai 2 a Rai 1, conducendo in coppia con la suddetta. L’ipotesi sembra aver perso quota con il passare dei giorni e Infante pare sempre più convinto nel voler restare a condurre Ore 14 in solitaria, nel primo pomeriggio di Rai 2. Un nuovo nome, tuttavia, si sta affermando per la conduzione a fianco di Capua. Sarebbe infatti Rossella Brescia a svolgere quel ruolo che in un primo momento si pensava dovesse andare a Infante. Le due condurrebbero un programma volto ad intercettare il pubblico femminile, concentrato nella fascia oraria del pomeriggio.

Bortone a Discovery? Quella foto con Laura Carafoli…

La carriera televisiva di Rossella Brescia è nota a molti: debuttante come ballerina in Tutti a casa di Pippo Baudo, ha preso parte ad Amici come insegnante di ballo tra il 2001 e il 2003. In seguito, ha condotto Colorado Cafè e, di recente, Mooney Show su Mediaset Play.

E la Bortone? Un suo recente post su Instagram ha spiazzato tutti. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia di Laura Carafoli, responsabile della produzione e programmazione di Discovery. “Ritrovare le amiche vere” recita la descrizione del post. Inutile dire come una simile foto abbia generato numerosi dubbi sul suo futuro in Rai. Che la conduttrice possa seguire le orme di Fazio e spostarsi su Discovery? Ad oggi non ci sono conferme su quella che sarà la nuova programmazione Rai. Nel mese di luglio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, si capirà quali indiscrezioni troveranno conferma.

Il caso della Bortone ricorda molto da vicino quello di Fazio. Come il giornalista ligure, il suo programma raccoglie buoni ascolti ma nonostante ciò è stato messo in discussione dalla nuova governance. A volte, proprio come dimostrato dalla vicenda di Fazio, in Rai non è abbastanza ottenere risultati positivi. Ci vuole altro…