Stravolgimenti in arrivo per il primo pomeriggio feriale di Rai 1. I possibili volti nuovi. Idea Roberta Capua e non solo

Il terremoto Rai generato dalle manovre del governo Meloni non si ferma. Il lavoro per definire il nuovo volto della televisione pubblica potrebbe non fermarsi ai cambiamenti già in programma (l’addio di Fabio Fazio in primis). A spiegare la situazione è TvBlog. Anche il primo pomeriggio feriale di Rai 1, ambito posto del palinsesto, sembrerebbe prossimo a stravolgimenti. Ad occupare, attualmente, la fascia oraria è il programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su cui sono in atto riflessioni di natura editoriale.

Nonostante l’evidente buon lavoro svolto dalla Bortone per dare risalto ad una fascia da sempre “difficile” del palinsesto Rai, il suo posto sembrerebbe a rischio. Le indiscrezioni, fino a non molto tempo fa, vedevano Monica Setta come papabile sostituta della conduttrice. Una nuova versione quotidiana del programma Storie di donne al bivio avrebbe potuto quindi preso il posto di Oggi è un altro giorno.

Sembra però che Monica Setta abbia deciso di sfilarsi dalla competizione per il posto, anche in ottica dei suoi impegni futuri, sia televisivi che radiofonici. Non solo Generazione Z (confermato per la prossima stagione in seconda serata su Rai 2), ma anche Unomattina in famiglia e il programma radiofonico Il sorpasso. Monica Setta sembrerebbe interessata a portare avanti gli impegni televisivi già programmati, senza correre il rischio di doverne abbandonare qualcuno per seguirne di nuovi.

Ad alimentare la concorrenza per il primo pomeriggio feriale di Rai 1 ci sarebbero, però, anche Roberta Capua e Francesca Fialdini. La prima, stando alle indiscrezioni, tornerebbe su Rai 1 con un nuovo programma incentrato sull’universo femminile, intercettando la maggioranza degli spettatori in quella fascia oraria. Fialdini, qualora dovesse lasciare Da noi a ruota libera (attualmente collocato al pomeriggio della domenica su Rai 1), potrebbe essere una seria pretendente al posto nel palinsesto.

Anche il programma post-Domenica In sembrerebbe a rischio sostituzione, stando alle indiscrezioni che circolano. Sempre più insistenti sono le voci di un possibile approdo di Serena Bortone in questa fascia oraria qualora si concretizzasse la chiusura di Oggi è un altro giorno. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni su quella che si preannuncia essere una stagione di grandi cambiamenti in ottica televisiva.