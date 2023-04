Sono ancora in via di definizione i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva ma sembra che a farne le spese sarà Serena Bortone.

Sono in via di definizione i palinsesti televisivi del prossimo autunno e pare che all’interno di casa Rai le idee siano piuttosto chiare. La presentazione dei nuovi programmi per la stagione televisiva 2023-2024 avverrà a luglio e secondo alcune voci di corridoio una delle trasmissioni che rischia di non essere riconfermata è Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. L’unica cosa certa è che a settembre 2023 ci saranno dei cambiamenti.

Oggi è un altro giorno verso la chiusura

Non è chiaro al momento se la volontà dei dirigenti Rai sia quella di chiudere il programma o di cambiarne solamente la conduzione. La notizia non arriva certo come un fulmine a ciel sereno: che ultimamente attorno al nome di Serena Bortone, attuale conduttrice, si fosse creato un clima non molto positivo era noto a tutti. Si mormora che ai piani alti di Viale Mazzini la giornalista sia ritenuta non troppo filo-governista. Al di là del vociferare, c’è una certezza: l’ex timoniera di Agorà ha sempre mostrato una professionalità cristallina in tutti i lavori svolti. Ma forse ciò potrebbe non bastare per la riconferma.

Un’ipotesi molto accreditata al momento è quella del cambio conduzione: ciò permetterebbe ai palinsesti di mantenere il programma cercando di restituirgli popolarità. Secondo un’indiscrezione del magazine Oggi, la trasmissione potrebbe cambiare nome oltre che conduttore. Pare infatti che sia stato fatto il nome di Tiberio Timperi, al quale potrebbe essere affidato un nuovo talk show da mandare in onda al posto di Oggi è un altro giorno. Nel frattempo, Timperi sarà impegnato tutta l’estate con Serena Autieri nella conduzione di Uno Mattina.

Pierluigi Diaco riconfermato

Se per Oggi è un altro giorno gli ascolti sono sempre meno, Bella mà, programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, ha dimostrato di essere ancora molto apprezzato dai telespettatori. Per questa motivazione è stato riconfermato e l’11 settembre 2023 partirà la seconda stagione della trasmissione. La prossima per Bella mà sarà la settimana conclusiva, ricca di sorprese e personaggi illustri.

Il programma di Pierluigi Diaco, che nel corso di quest’anno è stato più volte al centro delle polemiche a causa delle sue sfuriate contro gli ospiti per delle “parolacce“, mercoledì 3 maggio avrà come ospite Teo Luzi, Comandante Generale del’Arma dei Carabinieri. Il conduttore e Luzi tratteranno molti temi durante la loro conversazione, primo tra tutti quello del senso dello Stato mettendo a confronto boomer e generazione z. A quanto pare sarà una settimana molto interessante: proseguendo infatti giovedì 4 maggio Diaco eleggerà i vincitori della prima edizione del programma, con ospiti tutti i talent delle varie rubriche della trasmissione tra i quali Marco Carta, Adriana Volpe e Rosanna Vaudetti.

Il gran finale però andrà in onda nella giornata di venerdì 5 maggio, quando il conduttore farà entrare in studio l’intera redazione per i consueti ringraziamenti di fine stagione a tutti i reparti produttivi.