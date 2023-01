Non è tardata ad arrivare la replica di Pierluigi Diaco all’ultima polemica che l’ha travolto. Sul web il conduttore e giornalista è stato massacrato per aver sgridato a Bella Ma’, il programma che conduce ogni giorno su Rai Due (con risultati tutt’altro che soddisfacenti), una signora che ha pronunciato per sbaglio una parolaccia. A detta di molti, in primis di Selvaggia Lucarelli che ha aspramente criticato il collega, un comportamento esagerato e sgradevole. Un ca***atone che è diventato praticamente virale sui social network.

Incurante delle critiche Pierluigi Diaco ha spiegato il suo punto di vista, rivelando il motivo che l’ha portato a bacchettare la sua ospite nella puntata di Bella Ma’. Mentre intervistava Luisa Corna si è alzato in piedi e si è reso protagonista di una scenetta – video più in basso – in cui ha provato inizialmente a fare ironia sulla faccenda.

Parlando delle fake news che è possibile trovare al giorno d’oggi sui vari personaggi del mondo dello spettacolo, Diaco ha affermato: “Ma chissene… chissene si può dire? Diaco, chissene non si può dire! È una parolaccia Diaco, non si può dire. Chiedo scusa al pubblico televisivo per aver detto chissene”.

“Ma come mai, ti riprendono? C’è qualcuno che ti dice qualcosa?”, ha domandato Luisa Corna, che sembrava incurante della vicenda. Pierluigi Diaco ha così preso la palla al balzo per chiarire la sua posizione:

“Mi piace l’idea di fare una televisione pulita, con un linguaggio semplice ma rispettoso del pubblico e mi piace anche fare un po’ il bacchettone. Penso ci siano dei limiti ed è bello che la tv accompagni il telespettatore per mano verso un linguaggio il più regale possibile”

Diaco finge di chiedere scusa

il cringe – Parte 2 pic.twitter.com/IHqV5UtZUJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 31, 2023

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Diaco

La scena della sfuriata di Pierluigi Diaco alla signora Raffaella a Bella Ma’ è rapidamente diventata virale, attirando anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, La giornalista ha pubblicato il video del fattaccio sul suo profilo Instagram, recriminando al collega di aver fatto le scarpe ad una donna anziana per una frase decisamente banale, lasciando invece passare l’ennesima barzelletta sessista raccontata da Iva Zanicchi, ospite solo qualche giorno prima del salotto di Pigi (come viene affettuosamente chiamato il conduttore).

I bassi ascolti di Bella Ma’ di Diaco

Il nuovo programma di Pierluigi Diaco – Bella Ma’, appunto – non sta ricevendo i consensi sperati. Il format non riesce a decollare e viaggia su uno share piuttosto basso, tra il 3 e il 5%. A far storcere il naso a molti, poi, i costi elevati della trasmissione. Al momento non è chiaro se lo show verrà rinnovato il prossimo anno.