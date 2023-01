Bella Ma’, Diaco sbrocca in diretta: Selvaggia Lucarelli lo punge

La giornalista attacca il presentatore per un siparietto andato in onda nella puntata del suo show del 30 gennaio

Pierluigi Diaco ne ha combinata un’altra delle sue, dando spettacolo anche quest’oggi nella sua trasmissione, Bella Ma’ in onda su Rai Due, sbroccando contro una sua povera anziana ospite in studio rea di aver pronunciato una “parolaccia” in diretta. Vale la pena usare le virgolette perché la terribile espressione utilizzata dalla diretta interessata è stata un dopo tutto innocuo “Che pall. che siete!”.

A farsi scappare questa colorita frase (neanche a dirlo, in televisione si sente spesso molto peggio) è stata la signora Raffaella, evidentemente infastidita dal clima che si respirava nel programma. La donna, presenza fissa in trasmissione, è però stata rapidamente bacchettata dal presentatore, come se fosse una bambina pestifera. Pierluigi Diaco, noto per il suo carattere severo, si è immediatamente irrigidito e con il dito puntato verso la donna ha iniziato il suo j’accuse, dai tratti surreali. Qui sotto le sue parole:

“Oh, oh, oh! Raffaella non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e io mi scuso con il pubblico. Ora chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, e soprattutto non si dicono qui da noi a bella Ma’.”

Non pago, il presentatore ha proseguito invitando la donna a contenersi per le prossime volte e mettendola in guardia. Ecco cos’ha detto:

“Quindi da domani sei in punizione per una settimana! Raffaella non si possono dire parolacce in televisione, questo non si può fare. Io veramente te lo dico, e lo dico anche a tutti. Questo è molto sgradevole non si usano certe parole. Ti è uscita ma non si può. Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto. Puoi chiedere ancora scusa.”

Il siparietto ha ricordato ad alcuni un’altra scena piuttosto simile avvenuta qualche anno fa nel programma Io e te. Vira Carbone, ai tempi, era stata in grado di fare infuriare il conduttore facendo squillare il suo cellulare in diretta, beccandosi un bel cazziatone da un Diaco fuori di sé per quella “grave mancanza di rispetto”.

Selvaggia Lucarelli bacchetta Pierluigi Diaco

La scena del cazziatone di Diaco alla signora Raffaella è rapidamente diventata virale, attirando anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, La giornalista ha pubblicato il video del fattaccio sul suo profilo Instagram, recriminando a Diaco di aver fatto le scarpe ad una signora anziana per una frase dopo tutto banale lasciando invece passare l’ennesima barzelletta sessista raccontata da Iva Zanicchi qualche giorno fa. Qui sotto le parole di Selvaggia Lucarelli sulla puntata di Bella Ma’ trasmessa oggi:

“Umiliare una signora perché ha detto “che palle” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ puttan.a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv.”

Selvaggia Lucarelli, chiaramente, ha ancora il dente avvelenato con Iva Zanicchi per quanto accaduto a Ballando con le stelle. In occasione di una delle prime puntate dell’edizione 2022 del programma la cantante si rivolse alla giornalista con un epiteto irripetibile, scatenando le sue ire e una marea di polemiche e relativi botta e risposta nei giorni successivi.