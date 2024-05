Mentana replica a Lilli Gruber: ultimatum a La7 e rischio dimissioni

Enrico Mentana durissimo contro Lilli Gruber. Durante l’edizione serale del TG La7, il giornalista ha colto l’occasione per replicare alle dichiarazioni fatte dalla giornalista contro di lui, ieri, 6 maggio. Il volto di “Otto e Mezzo” ha accusato il collega di “incontinenza“, per aver finito in ritardo il telegiornale, dando quindi in ritardo la linea al suo programma. Delle parole non proprio eleganti, che Mentana non ha preso affatto bene. Oggi, 7 maggio, ha infatti replicato con un post su Instagram, non risparmiandosi contro la giornalista e La7. Ma, non è finita qui.

Enrico Mentana ha iniziato la diretta serale del TG La7 lanciando subito una stoccata alla collega, anticipando agli spettatori che avrebbe affrontato la questione a fine trasmissione. “Siamo stati autorevolmente accusati di essere troppo lunghi. Quindi ci fermiamo qui e ci vediamo tra un minuto”, ha detto, per poi iniziare il suo sfogo. Alla fine dell’edizione del telegiornale, il fondatore del TG5 si è scagliato duramente non solo contro la Gruber, ma anche contro la stessa azienda per cui lavora.

Il conduttore ha prima sottolineato che, nei suoi quattordici anni alla guida del telegiornale, non ha mai intenzionalmente insultato alcuna persona, inclusi i suoi colleghi della rete. Successivamente, si è scusato con i telespettatori per la lunghezza eccessiva della trasmissione di ieri, 6 maggio, e ha manifestato la sua attesa di un riscontro da parte dei dirigenti de La 7. Difatti, in assenza di una risposta entro 24 ore, prenderà delle decisioni molto importanti per il suo futuro lavorativo:

Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace fare finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offerto volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a riguardo e che nell’azienda nella quale lavoro non ci sia il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, altrimenti ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze.

Dunque, Mentana ha lanciato un vero e proprio ultimatum a La 7, instaurando l’ipotesi di sue possibili dimissioni. A quanto pare, la probabilità di un suo approdo a Discovery sembra sempre più reale. A questo punto, non resta che attendere domani, 8 maggio, per capire quale sarà il risvolto finale di questa questione.