Domenica 13 settembre 2020 tornano in onda Domenica In, programma condotto da Mara Venier (Rai Uno), e i due programmi con al timone Barbara d’Urso: Domenica Live e Live non è la d’Urso (Canale 5). Nuovi ospiti, nuovi scoop, nuove stagioni in partenza, nonostante le modifiche ai palinsesti Mediaset e Rai dovuti al Covid-19. Non resta che andare a scoprire le ricche anticipazioni relative ai talk e gli ospiti estremamente variegati che vedremo in onda nel prossimo giorno festivo.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – Rai Uno

Si inizia all’insegna della musica con Anna Tatangelo e Mika (in collegamento). Quest’ultimo in particolare parlerà di un importante progetto al quale si sta dedicando. Per quel che concerne la promozione, in studio ci sarà Claudio Amendola, in onda su Rai 1 con la seconda stagione di Nero a metà. Immancabili Romina Power e Loretta Goggi, due grande amiche di Mara Venier che torneranno in trasmissione dopo le ospitate della scorsa edizione. Inoltre, c’è stata la cancellazione del video-messaggio del Premier Giuseppe Conte, che si sarebbe dovuto rivolgere a tutti i ragazzi e i bambini che stanno per tornare a scuola e al personale scolastico. Ma i leader politici degli altri partiti, Meloni e Salvini, non hanno particolarmente apprezzato questa scelta e hanno chiesto che non venisse mandato in onda. La Rai ha quindi deciso di cancellare l’intervento.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live- Canale 5

Chi sarà ospite nella puntata del programma in onda domenica pomeriggio? Dalle anticipazioni, sembrerebbe esserci Soleil Sorge, che ha accusato Andrea Iannone di essersi avvicinato a lei per una questione di visibilità. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne probabili nuove rivelazioni anche sul fronte Jeremias Rodriguez. Inoltre, non mancherà il racconto di Enzo Salvi a riguardo di uno spiacevole episodio di quest’estate, che ha visto il suo pappagallo aggredito e picchiato. Infine, un’importante testimonianza di Daniel McVicar, il Clarke nella soap opera Beautiful, accusato dall’ex moglie Virginia De Agostini di maltrattamenti.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso-Canale 5

“Barbarella” vuole iniziare con il botto la nuova stagione. Così ecco le ospitate di big come Fabrizio Corona, che ritorna in diretta Tv dopo più di anno, e Gina Lollobrigida, che ha scelto di raccontare tutta la verità sul suo assistente Andrea Piazzolla. Ospiti anche Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Luciano Pavarotti. Tra l’altro, le sorprese per il pubblico non mancano, in quanto a 20 anni dalla messa in onda del GF, Barbara d’Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo e storico anno del reality andato in onda su Canale 5 nel 2000. Attesa anche in studio Angela Chianello di Mondello, nota al pubblico per la sua frase “Non ce n’è Coviddi“.

Gli ospiti di Amadeus a I Soliti Ignoti-Rai 1

Quest’anno lo speciale dedicato allo storico programma di Amadeus non andrà in onda a causa di positivi al Covid-19 trovati tra i componenti della produzione. Tanti gli ospiti che avrebbero dovuto partecipare all’appuntamento: Rocco Hunt, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Sabrina Salerno e Ana Mena Rojas.