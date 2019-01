Gina Lollobrigida si confessa e affascina tutti: da Sean Connery a Fidel Castro

Gina Lollobrigida a Domenica In: un passato tra amori, lavoro e guerra

Gina Lollobrigida, ospite a Domenica In, parla a cuore aperto del suo travolgente passato con Mara Venier. La conduttrice annuncia, innanzitutto, che il prossimo 24 gennaio la diva andrà a Los Angeles per registrare un documentario sulla sua vita. Ed ecco che l’attrice ricorda quando arrivò negli Stati Uniti, negli anni ’50, per lavorare nel cinema, proprio a Los Angeles. Mara le permette di fare un lungo passo indietro e le chiede com’è stato lavorare con un attore come Sean Connery. Gina lo definisce una persona seria e gentile, che baciava con affetto ed eleganza. Invece, Yul Brynner, si era dimostrato un altro tipo di uomo, più impetuoso. Infatti, l’attrice ricorda che sul set continuavano a baciarsi anche dopo lo stop del regista. Ha capito cosa vuole dire davvero lavorare nel mondo del cinema con Vittorio De Sica. “Con De Sica ho capito cos’era il cinema perché fino ad allora io avevo solo il ricordo delle bombe della guerra”, confessa Gina nel corso dell’intervista. In quel periodo, l’attrice ricordava solo le bombe che hanno distrutto casa sua a Subiaco.

Gina Lollobrigida affascina tutti con Mara Venier: il ricordo di Fidel Castro

Gina Lollobrigida, all’età di 91 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lei stessa ammette di avere ancora diversi progetti da portare a termine. “Continuo ancora a lavorare, per me lavorare è vivere, esprimermi. Senza lavoro mi sentirei persa”, confessa l’attrice. Sui social molti apprezzano queste affermazioni della diva. Ma Mara ora vuole sapere che tipo di rapporto c’era tra lei e Fidel Castro. Gina non si è mai sbilanciata nel raccontare questa storia e neanche ora intende farlo. L’attrice rivela che si trattava di un suo ammiratore, a cui ha anche fatto un ritratto. La conduttrice, però, vuole sapere se tra loro ci sia stato davvero un flirt oppure no. Gina non risponde, ma sembra proprio che tra loro ci sia stata una storia d’amore. Lui era molto preso da lei, l’aveva anche invitata a trascorrere del tempo a Cuba. Questo loro rapporto ha sempre affascinato un po’ tutti e ancora oggi il pubblico si mostra particolarmente interessato a conoscerne i dettagli.

Gina Lollobrigida, il rapporto con il figlio e il nipote: il consiglio di Mara Venier

Con il figlio e il nipote, i rapporti continuano a essere difficili. Mara ci tiene a dare un importante consiglio all’attrice. Secondo la conduttrice, dovrebbero mettere da parte i dissapori e ritornare a essere una famiglia. Ma Gina confessa di averci provato ormai troppe volte. Nonostante ciò, la Venier è convinta che questa storia “non può finire così”. Nel frattempo, i telespettatori sono affascinati di fronte ai racconti di Gina, la quale riuscì a conquistare proprio tutti con la sua bellezza e la sua ironia. Tanti applausi per la diva italiana in studio, ma anche a casa.