Anna Tatangelo, la madre in ospedale: trauma facciale, come sta

Spavento per Palmira, la madre di Anna Tatangelo, che durante la serata di domenica 16 agosto è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Sora dopo essere rimasta vittima di un incidente domestico (una caduta nella villetta in cui dimora). Come riporta Il Messaggero alla signora è stato riscontrato un trauma facciale (frattura scomposta della mandibola) che ha richiesto delle cure mediche specifiche. Cure che non sono disponibili al nosocomio di San Marciano. Da qui la decisione di condurre la donna ieri mattina in una struttura della Capitale dove riceverà tutte le cure di cui necessita. La Tatangelo fino ad ora non ha rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.

Incidente domestico per la madre di Anna Tatangelo

Lady Tata è molto legata alla madre e al resto della sua famiglia. Da poco la cantante è rientrata dalle vacanze trascorse in terra sarda in compagnia di alcuni amici e del figlio Andrea, il frutto d’amore nato dalla love story avuta con Gigi D’Alessio. La coppia è naufragata qualche mese fa. I due artisti hanno scelto di prendere strade separate. Un addio che si è consumato in un clima piuttosto sereno, come confermato da Anna in alcune recenti interviste in cui ha dichiarato che nei confronti di D’Alessio affetto e stima non sono evaporati. Insomma, l’amore è giunto al capolinea ma non il rispetto reciproco. Di recente l’interprete di Sora è anche finita al centro del gossip per una presunta liaison con uno dei musicisti che suona con lei. Sulla voce ‘rosa’ è intervenuta in prima persona, spiegando come realmente stanno le cose.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio entrambi single dopo la rottura

L’artista 33enne, dopo che si è fatta strada la voce che sosteneva di un flirt che lei stessa avrebbe consumato con un suo collega musicista, ha preso parola, smentendo categoricamente il rumor e parlando di fake news. Lady Tata è quindi single. Nessun amore, per ora, sta riempiendo la sua vita. A dir la verità ce ne è uno, il più grande di tutti: quello nutrito per Andrea. Anche Gigi D’Alessio, dopo la conclusione della relazione, è solo dal punto di vista sentimentale.