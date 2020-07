Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato è il suo musicista? Ora parla lei

Dopo giorni di gossip e pettegolezzi Anna Tatangelo ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla sua vita privata. Si mormora infatti di una liaison tra la cantante di Sora e uno dei suoi musicisti dopo la rottura con il compagno storico Gigi D’Alessio. La notizia è stata lanciata da Diva e Donna e ha fatto il giro del web, rimbalzando da un sito all’altro. Su Instagram, però, lady Tata ha smentito tutto. Nessuna relazione segreta con un collega: Anna è ancora single. La Tatangelo ha replicato con ironia, chiarendo che il rapporto d’amicizia con il suo collaboratore va avanti ormai da venti anni. Un rapporto fraterno, che c’entra ben poco con le indiscrezioni trapelate in questo periodo. Dunque, per il momento, l’ex vincitrice di Sanremo Giovani resta single e concentrata più che mai sulla nuova svolta della sua carriera.

Anna Tatangelo è single dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio

“Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”, ha scritto Anna Tatangelo su Instagram. La 33enne ha ribadito di essere single e devota solo al figlio Andrea, avuto dieci anni fa da Gigi D’Alessio. Al Corriere della Sera Anna ha chiarito che l’artista napoletano resta un pilastro della sua vita e per questo ha mantenuto con Gigi un ottimo rapporto. Del resto è grazie al 53enne che la carriera di Anna ha spiccato il volo in Italia e all’estero dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2002 con Doppiamente Fragili. Senza contare la lunga storia d’amore consacrata dalla nascita di Andrea, che legherà per sempre Anna e Gigi. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura tra D’Alessio e la Tatangelo ma a quanto pare alcune differenze inconciliabili li hanno divisi per sempre.

Gigi D’Alessio nonno per la seconda volta grazie a Claudio

E mentre Anna Tatangelo si gode il successo del suo nuovo singolo – Guapo – Gigi D’Alessio si prepara a diventare nonno bis. Giusy, la compagna del primogenito Claudio, è in dolce attesa. Gigi è già nonno di Noemi, la bambina che Claudio ha avuto 14 anni fa dall’ex Francesca.