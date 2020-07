Gigi D’Alessio nonno bis, il figlio Claudio e Giusy aspettano un bebè

By

Il popolare cantante partenopeo Gigi D’Alessio diventerà di nuovo nonno. La lieta notizia è arrivata al co-conduttore di ‘Vent’anni che siamo italiani’ – show targato Rai 1 e presentato insieme a Vanessa Incontrada – in pieno periodo di lockdown. A dargli questa rinnovata felicità è il figlio Claudio, avuto dal matrimonio con Carmela Barbato. Stando a quanto pubblicato dal settimanale di gossip Chi, la nuova compagna del figlio del cantante, Giusy, è in dolce attesa. Un figlio che va a coronare una bella ed appassionata storia d’amore. Claudio D’Alessio ha già una figlia da una precedente relazione. Poco più che ventenne, il giovane è diventato padre di Noemi, che oggi ha 10 anni. Il figlio di Gigi D’Alessio non ha mai voluto seguire le orme del padre, infatti Claudio è oggi un imprenditore di successo. Da giovanissimo ha creato un marchio che ha poi subito rivenduto, mentre ora è attivo nel settore della cura e del benessere fisico.

Claudio D’Alessio e la vita sentimentale

Dopo l’amore per Francesca, da cui ha avuto Noemi, Claudio D’Alessio ha avuto diversi flirt, tra cui anche quello con Cristina Buccino. I rumors dell’epoca dissero che l’amore tra i due venne meno a causa di presunti tradimenti. Successivamente l’imprenditore si è legato sentimentalmente a Nicole Minetti, l’ex consigliere del PDL coinvolta nello scandalo del Rubygate. Dal 2017 Claudio ha iniziato una relazione con la ballerina Giusy Lo Conte. La giovane e futura mamma ha lavorato nei programmi di Carlo Conte, I migliori anni e Tale e Quale Show, ma anche a Made in Sud, condotto attualmente dal chiacchieratissimo Stefano De Martino, da poco tornato single dopo la fine della love story con Belen Rodriguez.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: come sono i rapporti oggi

Come la vita sentimentale di Claudio, anche quella del padre Gigi ha vissuto degli alti e bassi. Dopo la separazione dalla prima moglie, Carmela, il cantante partenopeo ha iniziato una lunga relazione con Anna Tantagelo, da cui ha avuto un bambino, Andrea. L’amore tra i due ha visto però una seconda battuta d’arresto. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante di Sora ha dichiarato che i rapporti con l’ex compagno sono ottimi e che Gigi sarà sempre un pilastro della sua vita.