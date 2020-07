Anna Tatangelo, intervista: la rottura con Gigi D’Alessio e i rapporti oggi

Anna Tatangelo e la trasformazione a 360 gradi. La cantante di Sora sta vivendo un momento di profonda rivoluzione nella propria vita, come lei stessa ha ammesso in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera con cui ha anche parlato dettagliatamente della fine della love story con Gigi D’Alessio. Negli ultimi giorni non è passata inosservata la sua nuova canzone ‘Guapo’, in cui duetta con il rapper Geolier. Un cambio di passo musicale molto netto rispetto al suo passato artistico. Netto anche il mutamento nel look: oggi Anna è una bellissima bionda. Addio capelli scuri. Nulla accade per caso, nemmeno una tinta alla capigliatura. La Tatangelo parla di un percorso interiore personale che l’ha portata a una svolta. “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”, fa sapere. Oggi Anna afferma di essere una “persona nuova” che ha attraversato una “tempesta” per poi “trovare il sole”. Tempesta anche sentimentale. La rottura con Gigi non è stata affatto indolore…

Anna Tatangelo a ruota libera: la fine della storia con Gigi D’Alessio e i rapporti oggi

Ricordando la conclusione dell’amore con D’Alessio, Anna parla di “forte scossa” e di un periodo difficile. Ma è proprio lì che è nata la voglia di cambiare, soprattutto nel periodo della quarantena. “Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe uno psicoterapeuta per spiegarlo”, prosegue. E oggi con Gigi come sono i rapporti? Dopo la tempesta è giunto il sereno? “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”, dichiara. Insomma, la passione è sfiorita ma non il rispetto e la stima. Lady Tata infatti rimarca che sia lei sia D’Alessio ci saranno sempre l’un per l’altra, nonostante l’amore sia giunto al capolinea. Anche perché insieme devono crescere il loro frutto d’amore, Andrea. A proposito, cosa ha detto D’Alessio del suo cambio di look? “Fa strano, ma stai bbbuona”, racconta Anna ridendo.

Anna Tatangelo felicemente single

Per la Tatangelo si prospetta un periodo molto impegnativo e frizzante dal punto di vista professionale. Grandi cambiamenti, ma a guidarla anche le certezze che ci sono sempre state. Ad esempio quella di poter sempre contare su Gigi, come sopra detto, nei momenti di eventuale bisogno o per un semplice consiglio musicale. Rimanendo in tema sentimentale, c’è qualcuno che le fa battere il cuore in questo momento? Sì, suo figlio Andrea. Tutto il resto può attendere. Ah, se non è chiaro: Lady Tata oggi è felicemente single!