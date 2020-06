Anna Tatangelo si fa bionda, cancella foto su Instagram: drastica decisione

Anna Tatangelo è diventata bionda: cambio di look che sorprende e che segna un nuovo periodo della sua vita privata e artistica

Anna Tatangelo ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Periodo di scelte importanti, per la cantante di Ragazza di periferia, che ha deciso di dare una nuova immagine di sé, che ha sorpreso molto i suoi fan. Poco tempo fa, aveva fatto sapere che si sarebbe presa una pausa. Soprattutto dai social. Ha infatti salutato tutti i suoi follower Instagram, che si sono chiesti come mai si fosse spinta a tanto… In realtà, il suo profilo non è stato completamente cancellato, ma freezzato per un po’ di tempo, quello necessario per dimostrare a tutti di essere cambiata e di voler sperimentare con nuova musica. Non è la prima volta che la Tatangelo sorprende, ma questo nuovo look ha lasciato tutti senza parole: capelli biondissimi, abbigliamento aggressive e una frase che fa supporre che un nuovo periodo della sua vita è appena cominciato. Qualche pezzo-bomba per l’estate 2020 è già in cantiere! E non sarà la Tatangelo che tutti conosciamo.

Gossip Anna Tatangelo: tutto cambia dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la decisione

Pochi minuti fa, Anna Tatangelo ha mostrato un importante cambiamento che ha lasciato senza parole i fan: in molti hanno apprezzato il suo cambio di look e un modo di comunicare che non è più lo stesso. La frase che ha utilizzato per commentare la prima foto del suo profilo Instagram è stata: “Mann’itt nun tiene a capa apposto”. Uno spoiler del suo prossimo brano, magari in collaborazione con qualche rapper napoletano piuttosto famoso? In passato, aveva permesso ad Achille Lauro di realizzare una versione tutta nuova di Ragazza di periferia. Questo significa che è sempre curiosa di sperimentare… chissà dove la porterà questa voglia di cambiare e sorprendere! Un’Anna Tatangelo diversa ma sempre la stessa, che ama quello che fa, che è pronta a buttarsi in una nuova avventura. Un periodo speciale sta per aprirsi, dopo la rottura con Gigi D’Alessio. La storia è giunta al capolinea, ma comunque tra i due c’è sempre un rapporto di stima (umana e artistica) e di rispetto.

Anna Tatangelo nuovo look: i complimenti da parte di Gianluca Ginoble e Mariano Di Vaio

Segnale del profondo cambiamento di Anna Tatangelo anche la cancellazione di tutte le sue vecchie foto su Instagram. Messaggio forte e chiaro! La nuova Tatangelo bionda è pronta a portare avanti inediti progetti musicali, che sicuramente faranno un gran rumore. Cosa dobbiamo aspettarci? Intanto, su Instagram, personaggi molto famosi hanno molto apprezzato questa decisione presa dalla cantante: Mariano Di Vaio e Gianluca Ginoble si sono complimentati con lei!