Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio confermano: “Non stiamo più insieme”

È ufficiale: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati

I gossip dell’ultimo periodo non mentivano: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme. È stata la cantante di Sora a confermare la crisi con una story su Instagram. La 33enne ha confidato che la relazione con il collega è finita da un bel po’. Per questo motivo Anna e Gigi non si facevano vedere in giro da mesi e da qualche tempo lady Tata aveva deciso di andare via di casa. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”, ha dichiarato la Tatangelo. Dopo questo breve comunicato non è tardato ad arrivare quello dell’artista partnenopeo.

Gigi D’Alessio su Instagram conferma la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo

Dopo la story di Anna Tatangelo è apparsa su Instagram pure quella di Gigi D’Alessio. “Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”, ha scritto Gigi, visto di recente a Una storia da cantare accanto ad Enrico Ruggeri.

Non è la prima volta che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si lasciano

Anna e Gigi si erano già lasciati nel 2017 per poi tornare insieme qualche tempo dopo. Anche questa volta si tratta solo di una crisi passeggera o tra i due è definitivamente finita? Ad oggi, tra l’altro, sono ignoti i motivi che hanno spinto Gigi e Anna a prendere strade differenti.