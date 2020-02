Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme? Gli ultimi gossip non promettono bene

Non c’è pace per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I gossip su una nuova crisi si rincorrono e i diretti interessati non hanno fatto nulla per smentirli. Nonostante sia attiva quotidianamente sui social network, la cantante di Sora continua a mantenere il mistero sulla sua vita privata. E stando a quello che scrive Spy, Anna avrebbe lasciato la casa dove vive da più di dieci anni con l’artista partenopeo. Ebbene sì, a quanto pare lady Tata avrebbe fatto di nuovo i bagagli: un gesto già compiuto qualche anno fa, quando la coppia è stata divisa per diversi mesi e Anna è stata costretta a cercarsi un altro appartamento nel cuore di Roma.

Spy rivela i dettagli della presunta crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

“Secondo le fonti di Spy Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche. Quell’appartamento Anna non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi”, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Ma non è finita qui perché la Tatangelo, negli scorsi giorni, si sarebbe presentata nel locale che abitualmente frequenta il collega. La Tatangelo si sarebbe fatta vedere nell’unica sera in cui Gigi non c’era: un gesto che avrebbe infastidito parecchio il napoletano.

Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sarebbero di nuovo in crisi

Al momento sarebbero ignoti i motivi che avrebbero creato questa nuova frattura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. C’entra forse la lontananza? Il primo è da mesi in giro per l’Italia con il suo tour mentre la Tatangelo è impegnata in sala di registrazione, dove sta lavorando al suo nuovo album. In attesa di avere ulteriori dettagli, la coppia sarà legata per sempre dal piccolo Andrea, nato nel 2010. Dal precedente matrimonio con Carmela, Gigi ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Ma D’Alessio è pure nonno: grazie al primogenito ha avuto la nipotina Noemi.