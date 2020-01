Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo in crisi: il gossip

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme? Ultimi gossip e news

Ancora problemi per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Secondo quanto spiffera il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 gennaio, i due starebbe vivendo un nuovo momento di crisi. A quanto pare la coppia non appare più unita come un tempo. Sui social network le foto romantiche mancano da un po’ e l’ultima apparizione pubblica insieme risale allo scorso novembre, quando la cantante di Sora è stata ospite dello show Rai condotto da Gigi e Vanessa Incontrada. Eppure D’Alessio ai recenti concerti con l’amico Nino D’Angelo – gli ultimi si sono tenuti a Roma – ha sempre salutato sul palco la sua compagna, dalla quale ha avuto il figlio più piccolo Andrea. Forse si tratta solo di qualche banale litigio e nulla più?

Il gossip di Chi su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

“Pare che i fulmini siano caduti nuovamente sulla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Sarà vero? Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato lo spiffero. Gigi e Anna si sono riconciliati nel 2018, dopo una brutta crisi che li ha divisi per un lungo periodo.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo divisi per molto tempo

A causa di alcune divergenze e contrasti, Anna e Gigi sono stati separati per molti mesi, con la Tatangelo che ha addirittura lasciato la casa che condivideva a Roma con D’Alessio. Dopo la burrasca i due sono però tornati insieme e apparivano più forti e complici che mai. Cosa sarà successo questa volta?