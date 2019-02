Anna Tatangelo: ecco come ha superato la crisi con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio oggi: la crisi è superata

Ormai non è una novità: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme. Dopo un anno di separazione, i due cantanti si sono riappacificati. E il loro amore si è rafforzato sempre più, tanto che dopo il Festival di Sanremo 2019 potrebbero addirittura sposarsi, come sussurrato da qualcuno. Ma come sono riusciti ad uscire dalla crisi? Come hanno superato quel momento difficile? Semplice: con il dialogo. Parlando hanno capito quello che forse agli occhi degli altri era già evidente. “Abbiamo capito che era più quello che ci legava rispetto a quello che ci separava e siamo tornati una coppia”, ha spiegato l’interprete di Sora al settimanale Di Più.

Anna Tatangelo: “Sono stata massacrata per la storia con Gigi”

La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata piuttosto travagliata. Colpa delle critiche che hanno ferito la coppia e soprattutto Lady Tata, che si è legata al collega quando aveva appena 18 anni. “Per tutti avevo sedotto il cantante affermato per interesse: nessuno aveva pensato che mi fossi innamorata. Sono stata massacrata per l’amore che nutro per il mio compagno”, ha ricordato l’ex giurata di X Factor. Che oggi, all’età di 32 anni, non bada più alle critiche sul suo conto. “Dopo 14 anni alle spalle e un figlio qualcuno può dubitare ancora del nostro amore?”, ha sottolineato la giovane a F.

Anna Tatangelo: nessun altro uomo durante la crisi

Durante la crisi con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo non ha frequentato altri uomini. L’artista ha smentito i gossip sulla sua vita privata: “Ero presa totalmente da mio figlio, non ho avuto tempo per divertirmi, avevo una nuova vita da gestire”.