Anna Tatangelo commenta la dedica di Gigi D’Alessio e svela le parole del figlio

Anna Tatangelo a Sanremo 2019: la dedica d’amore di Gigi D’Alessio

A La Vita in Diretta Anna Tatangelo ha commentato la dedica d’amore di Gigi D’Alessio. Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2019 il napoletano si è sbottonato su Instagram, mostrando a tutti il suo grande amore. “Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo! Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”, ha scritto Gigi. “Noi non siamo una coppia da messaggi amorosi sui social network. È stata davvero una bella sorpresa”, ha ammesso Lady Tata a Francesca Fialdini. L’interprete di Sora ha replicato pure sull’account del compagno: “Amore che bel pensiero. Grazie, sono emozionatissima. Ce la metterò tutta… il mio pensiero andrà a te e al nostro cucciolo Andrea. Siete qui con me”.

Anna Tatangelo emozionata per le parole del figlio Andrea

Prima di salire sul palco dell’Ariston, Anna Tatangelo ha sentito il figlio Andrea su FaceTime. “Mi ha detto “Mamma, sono fiero di te”. Mi sono sciolta”, ha confidato la 32enne a La Vita in Diretta. Al momento il bambino – che sta per compiere 9 anni – non è a Sanremo per via dei suoi impegni scolastici. Il piccolo arriverà in città nel fine settimana, insieme a Gigi D’Alessio, che ha annullato alcuni impegni per stare vicino alla sua compagna.

Anna Tatangelo e la canzone del Festival di Sanremo

A La Vita in Diretta Anna Tatangelo ha spiegato che la canzone che ha presentato a Sanremo 2019 – Le nostre anime di notte – non è un pezzo autobiografico. “Il pezzo è arrivato quando il disco era pronto. L’ho provato e l’ho subito sentito mio”, ha precisato la cantante.