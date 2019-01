Sanremo, prime pagelle ai cantanti: Irama e Anna Tatangelo conquistano i critici

Festival di Sanremo, le prime pagelle ai cantanti: Irama, Anna Tatangelo e Ghemon tra i preferiti

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato eppure, di questo evento, se ne continua a parlare insistentemente da settimane. Su TV Sorrisi e Canzoni, per esempio, nell’ultimo numero sono stati pubblicati i primi giudizi critici sui cantanti in gara. Il giornale, che ha avuto modo di ascoltare in anteprima gli inediti scelti dal direttore artistico, ha provato a fare uno schema, riassumendo così i punti forti delle canzoni che saranno portate a Sanremo sul Palco dell’Ariston. Oggi, però, quello che faremo è citare alcuni tra i pareri più positivi espressi. Seguendo questo criterio, tra tutti, si fanno strada quelli di tre artisti in particolare, ovvero: Irama, Anna Tatangelo e Ghemo. Loro sono stati quelli che hanno avuto gli elogi migliori.

Irama, Anna Tatangelo e Ghemo tra i preferiti di Sanremo: Complimenti anche ai ragazzi de Il Volo, Arisa e Loredana Bertè

“Una ballata classica ma non scontata, con un ritornello efficace”. Queste le parole usate per descrivere la canzone che Anna Tatangelo porterà a Sanremo. A seguire, poi, un’analisi del pezzo di Ghemo cui stile, secondo i critici, “Lascia il segno“. Irama? La sua canzone “Colpisce duro”. A far breccia nel cuore di chi ha avuto modo di ascoltare gli inediti per la prima volta, però, sono anche i ragazzi de Il Volo (“Che non si smentiscono”), Arisa (“Con un testo non superficiale”) e Loredana Bertè (che interpreta il suo pezzo “Con un’energia graffiante”).

Festival di Sanremo: complimenti anche a Mahmood, Zen Circus e Motta

Belle parole, in fine, sono state spese anche nei confronti di tutti gli altri artisti in gara. il brano di Motta, che a Sanremo partecipa da esordiente, è stato definito “Intenso e di profonda attualità”. Il pezzo dei Zen Circus è stato invece giudicato “Suggestivo e ambizioso”. Ad aggiudicarsi il titolo come canzone “Più contemporanea di questa edizione”, in fine, è quella di Mahmooh. Elogiato per il “Grande ritmo” e “Un testo costruito su un tema non banale”.