Anna Tatangelo a Sanremo 2019: il gesto d’amore di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo la crisi che li ha allontanati per circa un anno i due cantanti sono tornati insieme. E il napoletano ha dimostrato ancora una volta tutto l’amore che prova per la collega più giovane. Come fa sapere il settimanale Spy, Gigi ha annullato alcuni importanti impegni pur di trascorrere qualche giorno insieme ad Anna a Sanremo. La Tatangelo è in gara con una canzone – Le nostre anime di notte – che parla proprio del momento buio vissuto col compagno. “Nel brano due persone che hanno condiviso parte della loro vita si ritrovano l’una davanti all’altra, senza più voglia di giudicarsi. Guardandosi negli occhi, capiscono che non è tutto finito”, ha spiegato Lady Tata a Sorrisi. Una situazione che la 32enne ha vissuto in prima persona e che per fortuna è riuscita a superare.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: oggi sono diversi

“Sono in una fase successiva rispetto alla canzone, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e riconosciuti per la seconda volta”, ha dichiarato Anna Tatangelo a Chi. L’interprete di Sora ha ammesso che ricominciare, dare una seconda chance alla sua relazione non è stato facile. “Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto. I buoni presupposti ci devono essere sempre”, ha sottolineato Anna. La vincitrice di Masterchef ha poi rimarcato che sia lei sia Gigi sono cambiati parecchio da quando sono andati in crisi. “Sono cambiata io, è cambiato lui. C’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva. Ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi prendo la vita come viene”, ha confidato la Tatangelo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano dopo Sanremo?

Secondo qualcuno Anna e Gigi si sposeranno dopo il Festival di Sanremo 2019. Per ora i diretti interessati preferiscono tacere. La Tatangelo ha annunciato che nei prossimi mesi sarà impegnata con la promozione del nuovo album e il tour: ci sarà posto pure per i fiori d’arancio?