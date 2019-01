Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nozze dopo Sanremo: novità e dettagli inediti

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sposi nel 2019: dopo Sanremo le nozze a Sora in estate

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sempre più vicini alle nozze. I due cantanti, dopo la crisi che li aveva portati a separarsi per un breve periodo, sembrano aver ritrovato l’amore e la pace. Che si sposeranno nel 2019 pare essere ormai ufficiale. La data scelta per il lieto evento, ancora oggi, rimane top secret. Sarebbero però da smentire le voci sul matrimonio in primavera. Anna e Gigi, stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, avrebbero deciso di sposarsi in estate a Sora, città natale della Tatangelo.

Anna Tatangelo in gara al Festival di Sanremo: con lei ci sarà anche Gigi D’Alessio (ma dietro le quinte)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, secondo la tesi sostenuta dal giornale di Alfonso Signorini, avrebbero programmato le loro nozze subito dopo Sanremo. Il Festival quest’anno vedrà gareggiare proprio la cantante di Sora che, come fonti vicine alla coppia sostengono, all’evento si farà accompagnare dal suo futuro marito. Gigi però, forse con l’intendo di non rubarle la scena, rimarrà dietro le quinte. Anna Tatangelo, a differenza di quanto era stato scritto in passato, gareggerà da sola e non in coppia con il compagno.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio pensano alle nozze: cerimonia intima o grande evento in programma?

Certo è che le ultime notizie, oggi, cozzano decisamente rispetto a quanto detto da Gigi D’Alessio qualche mese fa. Il cantante, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, aveva ribadito di non avere in programma il matrimonio con Anna (perché impegnato a far fronte ad “Altre priorità”). Molti potrebbero pensare che, qualora la loro intenzione fosse quella di organizzare una cerimonia intima e lontano da occhi indiscreti, questa potrebbe essere solo una tattica per organizzare tutto in gran segreto.