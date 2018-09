Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si sposano: la verità del cantante

Gigi D’Alessio parla della crisi con Anna Tatangelo e del matrimonio: tutta la verità

Gigi D’Alessio è tornato a parlare del suo attuale rapporto con Anna Tatangelo. La coppia ha vissuto un periodo di crisi nera per un lungo tempo e ora è tornato finalmente il sereno. Il settimanale Oggi ha addirittura iniziato a parlare di un imminente matrimonio. L’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato il diretto interessato e le domande sulla sua storica compagna non potevano certo mancare. A quanto pare, è tutto vero. Gigi e Anna sono felicemente innamorati e hanno superato alla grande tutti i diverbi che li avevano tenuti distanti. In ogni caso, non sembra essere arrivato ancora il momento dei fiori d’arancio. D’Alessio ha infatti svelato tutta la sua verità e la sua posizione nei riguardi delle nozze tanto attese.

Anna Tatangelo e Gigi stanno ancora insieme: la crisi superata e le nozze

Gigi ha dichiarato che la crisi arrivò a causa di alcune liti che tutte le normali coppie possono avere. In ogni caso, ora è acqua passato. Sul matrimonio di cui si è iniziato a parlare ultimamente, D’Alessio rivela: “Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni.” Insomma, per vede i due cantanti andare verso l’altare insieme dobbiamo attendere ancora un po’. Nonostante ciò, però, siamo sicuri che tale momento arriverà e senza dubbio non è neanche così lontano.

Gigi D’Alessio felice con Anna Tatangelo dopo la crisi: ultime novità

Insomma, alla fine D’Alessio e Tatangelo sono riusciti ad appianare tutte le divergenze. Ora, lui pensa all’uscita del nuovo disco, nato in parte nel corso della sua estate di relax al mar in Sardegna con tutta la sua famiglia al completo. Non è neanche detto che Gigi non decida di mettersi in gioco nel corso del prossimo Festival di Sanremo, rivelando di aver adorato la kermesse canora diretta da Claudio Baglioni.