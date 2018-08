Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano: le nozze in primavera

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio fiori d’arancio: matrimonio in vista già la prossima primavera dopo la separazione e il riavvicinamento

Secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non solo sono tornati insieme ma starebbero anche pensando ad un imminente matrimonio. Dopo la rottura, le foto insieme di quest’estate facevano ben sperare i fan che volevano rivedere insieme la coppia e loro figlio Andrea. La notizia delle nozze tra i due cantanti ha poi sorpreso tutti. Gigi D’Alessio avrebbe già chiesto la mano alla sua Anna Tatangelo. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi la prossima primavera. “Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia“ ha affermato Anna Tatangelo. “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita“ ha invece detto Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio ha chiesto la mano ad Anna Tatangelo: i dettagli sulla richiesta e sulle nozze

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. E, da quanto scritto sul settimanale Oggi, lui ha chiesto ad Anna Tatangelo di sposarlo. Quando? Appena qualche notte fa. Sul matrimonio emergono già i primi dettagli. Oggi svela, infatti, che le nozze saranno celebrate in forma privata, lontano da giornalisti, paparazzi e qualsiasi tipo di media. Per Gigi D’Alessio questo sarebbe il secondo matrimonio dopo le nozze con Carmela Barbato, da cui si è separato nel 2014. Per la Tatangelo sarebbe, invece, la prima volta.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: dalla fine dell’amore, passando per il riavvicinamento, arrivando fino al matrimonio

Appena un anno fa la notizia della separazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, poi l’estate trascorsa insieme fotografati abbracciati e felici. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non solo si sono riavvicinati ma l’amore tra loro è più che vivo. I due cantanti sono infatti pronti a convolare a nozze e dirsi “per sempre”.