Anna Tatangelo dopo la crisi con Gigi D’Alessio: “Siamo cambiati”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno ancora insieme

È di nuovo amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due artisti si sono ritrovati dopo la crisi che li ha divisi nel 2017. E oggi sono più uniti e innamorati che mai, come ribadito dalla cantante di Sora in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Lady Tata presenterà al Festival di Sanremo una canzone che parla proprio del periodo buio della sua storia d’amore. Un periodo che, per fortuna, è stato superato: oggi Anna e Gigi sono davvero felici insieme al loro bambino Andrea, che ha 8 anni. “Sono in una fase successiva rispetto alla canzone, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e riconosciuti per la seconda volta”, ha detto la Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: innamorati e diversi

Anna Tatangelo ha ammesso che ricominciare, dare una seconda chance alla sua relazione con il collega non è stato facile. “Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto. I buoni presupposti ci devono essere sempre”, ha sottolineato l’interprete. La giovane ha poi rimarcato che sia lei sia Gigi sono cambiati parecchio da quando sono andati in crisi. “Sono cambiata io, è cambiato lui. C’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva. Ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi prendo la vita come viene”, ha confidato Anna.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano dopo Sanremo?

Secondo qualcuno Anna e Gigi si sposeranno dopo il Festival di Sanremo 2019. Per ora i diretti interessati preferiscono tacere. La Tatangelo ha annunciato che nei prossimi mesi sarà impegnata con la promozione del nuovo album e il tour: ci sarà posto pure per i fiori d’arancio?