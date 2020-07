Guapo: il significato della nuova canzone di Anna Tatangelo e Geolier

Anna Tatangelo cambia sound e pelle per infiammare l’estate 2020. Dismessi i panni di interprete pop, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha cambiato genere musicale, come attestato dalla sua ultima realizzazione ‘Guapo‘. Nel nuovo brano la cantante di Sora duetta con Geolier, rappresentate della musica trap partenopea. Già qualche tempo fa la popolare interprete aveva dimostrato tutto il suo interesse nel misurarsi con generi differenti. Da qui l’inaspettata e apprezzata collaborazione con Achille Lauro, attuale direttore artistico della Elektra Records ed interprete raffinato che ha sorpreso tutti per originalità, estro e bravura all’edizione 2020 del Festival di Sanremo. La nuova partnership musicale della Tatangelo con Geolier è un successo assicurato. Il trapper napoletano è infatti al momento uno dei personaggi più seguiti e amati della scena musicale campana. Il cantante vanta un folto seguito di fan, che non solo amano il suo personaggio, ma si identificano nelle sue canzoni.

Il significato della canzone ‘Guapo’

‘Guapo’ ha un sound molto latino. Differente dal classico reggaton, il nuovo brano della Tatangelo si avvicina di più al Trap ‘latino’. La storia che si racconta nella canzone è un doppio discorso tra due innamorati. Una sorta di battle, dove lei cerca di tenere a distanza il suo lui, dicendo: “Pensa a te che a me non manca niente di quello che hai“. Ormai tra i due la storia sembra proprio essere conclusa. Lei ha preso coscienza di sé e della sua forza. Alla fine sembra proprio che a vincere questo confronto d’amore sia proprio la ragazza: “Non sei a livello baby è claro” – per poi aggiungere la stoccata finale: “Mi basto da sola, una come me tu non l’hai mai vista“. Il brano è caratterizzato sia dalla cifra pop della cantante di Sora – che canta in italiano – sia da quella di Geolier, che lascia senza fiato con una sequenza di barre in napoletano.

Anna Tatangelo e la fine della relazione con Gigi D’Alessio

Il nuovo brano di Anna Tatangelo e Geolier è travolgente, tanto che sicuramente diventerà il tormentone dell’estate 2020. Come il personaggio che interpreta nella canzone, anche la cantante quest’anno ha dovuto fare i conti con la fine di un amore molto importante, cioè quello con Gigi D’Alessio. La loro relazione aveva già subito una battuta d’arresto anni fa, ma poco dopo i due cantanti avevano superato le loro incomprensioni. I fan certo non si aspettavano che Anna e Gigi si separassero nuovamente.