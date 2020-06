Elodie infiamma l’estate con Guaranà e Ciclone: “Marracash? Onesto”

Elodie è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato dell’uscita di due nuovi singoli, “Guaranà” e “Ciclone“, targati Takagi e Ketra. Due sound molto estivi che riecheggiano il pop tropicale, ma anche le tipiche note andaluse e passionali del flamenco. Dopo il successo ottenuto all’edizione 2020 del Festival di Sanremo – condotto da Amadeus – con il pezzo “Andromeda”, l’artista è pronta a misurarsi con queste nuove sfide. Non è facile infatti gestire contemporaneamente l’uscita di due singoli estivi. Durante la chiacchierata con il magazine, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha raccontato anche come procede la sua vita privata al fianco di Marracash.

La nuova sfida professionale di Elodie

Il pop tropicale e le sonorità tipiche del flamenco sono un’assoluta novità per Elodie, che ha partecipato personalmente anche al montaggio del videoclip di ‘Guaranà’, tagliando le scene in cui appariva poco naturale. La cantante ha svelato di sentire anche un tocco neomelodico nelle sue nuove canzoni. Sonorità che ha ascoltato molte volte quando era piccola e viveva nel quartiere popolare del Testaccio a Roma. Un pop latino che l’ha sempre accompagnata. A tal proposito l’interprete ha ammesso che durante la registrazione dei suoi due nuovi brani, hapure pensato a Gigi D’Alessio, uno dei maggiori rappresentati in Italia di questo genere. L’essersi misurata con sfumature musicali differenti ha dato ad Elodie la possibilità di disancorarsi dai brani romantici e dal pop ‘classico’. Alcuni fan le hanno contestato di aver rinnegato questa sua anima. La cantante ha invece tenuto a sottolineare che in lei albergano tante anime.

Gli esordi ad Amici e l’amore per Marracash

Elodie ha partecipato nel 2016 al talent show di Maria De Filippi ‘Amici’. Un’esperienza bella, ma anche tanto emozionante. La cantante ha rivelato, infatti, che le tremavano faccia e gambe ogni volta che doveva esibirsi. Stessa sensazione vissuta al Festival di Sanremo, dove però ha mostrato un carattere più risoluto. Da qualche tempo ormai fa coppia fissa con il rapper Marracash. Sul suo compagno la cantante ha tenuto a precisare che è un uomo onesto, ma anche puro ed affettuoso. Il loro amore va quindi a gonfie vele e sembra proprio non avere momenti di incertezza.