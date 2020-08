Andrea Iannone e Soleil Sorge beccati insieme? L’indiscrezione

Tra Andrea Iannone e Soleil Sorge sta accadendo qualcosa? In queste ultime ore spunta un’indiscrezione abbastanza interessante! Pare che i due siano stati beccati insieme in un locale di Porto Cervo, in Sardegna. A regalare questa news ci ha pensato Deianira Marzano. Un utente ha segnalato all’influencer di aver visto insieme l’ex di Belen Rodriguez e l’ex di Jeremias! Il gossip, attualmente, vede il pilota motociclistico in compagnia di varie donne note nel mondo dello spettacolo. Questa volta spunta proprio il nome di Soleil, che non è di certo una sconosciuta nella famiglia Rodriguez. Dopo aver instaurato uno speciale rapporto all’Isola dei Famosi, la Sorge e Jeremias sono stati spesso protagonisti del gossip. La loro storia d’amore, che sembrava procedere nel migliore dei modi, è però giunta al capolinea. E mentre il giovane Rodriguez ha ritrovato la serenità insieme alla sua nuova fidanzata Deborah, Soleil pare non aver ancora trovato la persona giusta.

Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme a Porto Cervo? Il nuovo rumor sugli ex dei Rodriguez

L’ultima indiscrezione lanciata da Deianira sembra accendere nuovamente il gossip intorno ad Andrea Iannone. Nella serata di ieri il pilota sarebbe stato beccato insieme a Soleil nel ristorante Vesper sulla spiaggia di Porto Cervo in Sardegna. La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri all’influencer, che non ha potuto non condividere immediatamente il messaggio con i suoi follower. Non si sa, al momento, se sia fondata la notizia, in quanto non esistono al momento foto e prove concrete. Il gossip, però, non può non accendersi intorno a questi due volti. Più di un mese fa si parlava di una presunta litigata tra Soleil e Jeremias a Capri. Pare che il rapporto tra i due si sia incrinato dopo la rottura!

Andrea Iannone e Soleil Sorge, si accende il gossip dopo la segnalazione

Sarebbe interessante per il mondo del gossip vedere Iannone e Soleil insieme. Al momento, importerebbe poco a Jeremias, visto che in una sua recente intervista ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di pensare al passato, in quanto rischierebbe di rovinare il presente. Per quanto riguarda Belen, invece, il settimanale Chi oggi rivela che un altro uomo è entrato nella sua vita e nella sua casa a Ibiza! Si tratterebbe di Antonino, un hairstylist molto conosciuto a Milano.