Belen, confermato il flirt con Antonino: tutto sul legame tra i due

Belen Rodriguez è tornata a catalizzare l’attenzione del gossip estivo, grazie ad alcune recenti rivelazioni fatte dal settimanale Chi, riguardanti la sua vita sentimentale. Chiusa la frequentazione con Gianmaria Antinolfi, la showgirl e co-conduttrice di Tu si que vales sembra aver voltato pagina. Stando a quanto si legge nell’ultimo numero del rotocalco diretto da Alfonso Signorini (in edicola da mercoledì 19 agosto), un nuovo ‘amico’ sarebbe entrato nella vita e nella casa di Ibiza dell’argentina. Si chiama Antonino ed è un hairstylist tra i più noti e conosciuti di Milano. Lui lavora per la catena Coppola, in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo. Come spesso accade in questi casi, a far incontrare i due a Milano sembra sia stato un amico comune. Antonino è quindi volato ad Ibiza per le vacanze. L’hairstylist e la showgirl sembrano inseparabili: avvistati notte e giorno sempre insieme.

I rapporti tra Belen e Stefano De Martino

In questi giorni ad Ibiza c’è anche Stefano De Martino, che sta trascorrendo le vacanze in compagnia dello stilista Marcelo Burlon e di altri amici. Il conduttore di ‘Made in Sud’ ha dei brevi incontri con l’ex moglie. I due si vedono infatti solo quando l’ex danzatore va a prendere il figlio Santiago. Il rapporto tra De Martino e l’argentina sembra quindi almeno per il momento completamente chiuso. A nulla sembrano siano valse le parole di Maria De Filippi fatte recentemente sull’ex coppia. La conduttrice di Uomini e Donne ha definito Stefano un ‘combina guai’, ma anche persona capace di farsi perdonare l’imperdonabile. Dichiarazioni queste, che hanno suscitato l’immediata replica mediatica della Rodriguez, che tramite i social ha lasciato intendere a chiare lettere che stavolta non è disposta a perdonare.

Il nuovo flirt di Belen Rodriguez

Se il non ritorno con Stefano sembra quindi certo, come stanno davvero le cose tra Belen e Antonino? Stando a quanto si legge nell’articolo a firma di Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi, tra la modella e l’hairstylist ci sarebbe ben più di un’amicizia. A confermarlo sarebbero stati alcuni amici comuni. Ora la domanda che tutti si pongono è se anche questa frequentazione della Rodriguez durerà quanto quella avvenuta con Gianmaria Antinolfi.