Continua la ‘soap opera’ dell’estate che vede protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia è scoppiata dopo il lockdown, facendo molto rumore nella cronaca rosa del Bel Paese. A un certo punto si è pure infilata la voce di una presunta tresca tra il danzatore campano e Alessia Marcuzzi, i quali hanno smentito categoricamente di essersi frequentati clandestinamente. E ora? Come stanno le cose tra il conduttore di Made in Sud e la showgirl argentina? Il magazine Chi riferisce che Stefano sarebbe in pressing sull’ex moglie per tentare di rimettere assieme i cocci di una relazione finita male. Tuttavia pare che al momento Belencita non ne voglia sapere e abbia serrato ben bene le porte per non consentire un ricongiungimento. Ma si sa che le vie dell’amore sono infinite e mai dire mai…

Belen e Stefano, lui ci riprova lei dice no: il gossip

Di recente sono state parecchio chiacchierate alcune esternazioni rilasciate da Maria De Filippi. La conduttrice pavese ha dichiarato che conosce molto bene Stefano e che è un combina guai. Dall’altro lato ha detto che è una persona capace di farsi perdonare l’imperdonabile e che non si sorprenderebbe se riuscisse anche stavolta a farsi riaccettare dalla Rodriguez. Quest’ultima, sentite le dichiarazioni della regina di Mediaset, ha subito risposto a distanza lasciando intendere a chiare lettere che attualmente non è affatto disposta a perdonare. Una dinamica che fa il paio con quanto spifferato da Chi nell’ultimo numero in edicola. Sembra proprio che la strada verso la riappacificazione sia parecchio in salita per De Martino.

Gossip in casa Rodriguez: anche Cecilia in difficoltà con Ignazio

A casa Rodriguez c’è stato un altro intoppo sentimentale avvenuto di recente. Cecilia e Ignazio hanno rischiato di lasciarsi. E no, non si è trattato soltanto di gossip. La burrasca c’è stata sul serio come confermato da Moser a Chi Magazine. Nel primo weekend di agosto la crisi è arrivata al suo culmine: ognuno in vacanza per i fatti propri. La sorella di Belen e il trentino però non hanno mai perso il contatto telefonico anche se le chiamate di quel periodo sono state tutt’altro che tranquille. Alla fine ha comunque trionfato l’amore e la coppia ha deciso di continuare unita.