Romina Power e Loredana Lecciso a cena assieme: come è andata

Loredana Lecciso e Romina Power, la cena della pace… forse. Di recente, come ha raccontato il magazine Nuovo, nelle tenute Carrisi di Cellino San Marco, l’attuale compagna di Albano e la sua ex moglie si sono sedute allo stesso tavolo. Certo non da sole, ma in compagnia di altri familiari. Più precisamente, oltre ai già citati Albano, Romina e Loredana, ci sono stati Yari e la sua compagna. E il pasto sembra che sia stato organizzato proprio per permettere le presentazioni in famiglia a quest’ultimo e alla sua fidanzata. A quanto pare sono stati colti due piccioni con una fava visto che l’evento ha pure messo fianco a fianco la Lecciso e l’americana. E come è andata? Qualcosa sembra che si sia smosso, in positivo.

Loredana Lecciso e Romina Power, la pace arriva a tavola? La cena

Loredana e Romina si sarebbero parlate e avrebbero messo da parte le frizioni del passato. Nuovo ha chiamato la Lecciso per saperne di più e per avere informazioni su che cosa sia realmente accaduto. “A tavola non si litiga, si mangia…”, ha chiosato la pugliese, tagliando corto. Dunque? Se le dirette interessate hanno preferito non spendere troppe parole sulla vicenda, qualcun’altro lo ha fatto. Vale a dire Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo. La donna ha assicurato che con quella cena “è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex”. Non solo: secondo la Flavi il fatto che la Power abbia accettato di andare a Cellino San Marco, sapendo che oggi Loredana è ufficialmente tornata con Albano, significa che ha riconosciuto tale ‘status’ alla leccese.

Loredana e Albano presto sposi? spifferi e rumors

Infine il settimanale Nuovo, circa i continui rumors che vorrebbero Albano e Loredana presto sposi, ha scritto che Romina sarebbe ormai pronta ad accettare senza problemi le nozze. Non che serva il suo benestare, ma è certo che nonostante il matrimonio con Carrisi sia finito da tempo, la Power continua ad avere un peso sul cantante, anche perché con lui ha avuto quattro figli. A proposito di figli: è circolata voce di recente che i frutti d’amore di Romina e Albano non gradirebbero l’ipotesi che il padre celebrasse il matrimonio con Loredana. Sarà vero? Chissà…