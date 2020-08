Albano e Lecciso pronti alle nozze? I figli di Romina e Carrisi “fanno muro”

Non si placa il gossip attorno al ‘triangolo’ Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Di recente si è fatta strada l’ipotesi che vorrebbe il cantante pugliese futuro sposo della showgirl leccese con cui ha riallacciato la relazione sentimentale nei mesi scorsi. Tale dinamica, però, non sarebbe ben vista dai figli di Albano e Romina. Già pochi giorni fa si è mormorato che Yari avrebbe espresso il suo malumore nell’apprendere che il padre sarebbe intenzionato a convolare a nozze con la Lecciso. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo. Ora Dagospia aggiunge nuovi retroscena, affermando che non solo Yari sarebbe contrariato circa la scelta di Albano, ma pure Cristél e Romina Junior non vedrebbero di buon occhio la questione ‘nozze’ con Loredana.

Loredana Lecciso e Albano, i rumors sulle nozze e le indiscrezioni sui malumori in famiglia

Dagospia sostiene di essere venuto a conoscenza, tramite fonti attendibili, che i figli di Carrisi e Romina non sono per nulla felici dell’opzione nozze tra il padre e Loredana. Per questo “starebbero facendo muro cercando di convincere Albano” a non sposare la sua compagna. Ricordiamo che la Lecciso e il cantante sono tornati a fare coppia da pochi mesi. Il legame si è rinsaldato durante la quarantena, trascorsa nelle campagna di Cellino San Marco. Tramontata definitivamente l’ipotesi di vedere invece una ‘storica’ re-union amorosa tra Carrisi e Romina Power, più volte ventilata dalla cronaca rosa italiana nell’ultimo biennio. Ciò non significa che i due ex coniugi non siano in buoni rapporti. Anzi, ci sono ottime relazioni: la Power ha anche confessato di aver avuto molta vicinanza da Carrisi dopo che è venuta a mancare sua sorella Taryn.

Loredana Lecciso e la tv: anche quest’anno niente Grande Fratello Vip

Altro Grande Fratello Vip, altre indiscrezioni su Loredana Lecciso. Non c’è edizione del popolare reality di Canale 5 che non contempli, prima della partenza effettiva dello show, la partecipazione della showgirl. E non c’è edizione in cui alla fine il tutto viene smentito. Anche quest’anno la solita storia e il solito esito: Loredana sarà una concorrente, anzi no, sarà l’opinionista, si è mormorato a più riprese. Come da copione né la prima né la seconda opzione. Loredana rimane a Cellino San Marco, dal suo Albano. Bye bye GF Vip!