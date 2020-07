Albano e Romina, 50 anni fa le nozze. La Power si racconta: l’intervista

Il 26 luglio di 50 anni fa Romina Power e Albano Carrisi si sposavano, promettendosi amore eterno. Come è noto il matrimonio naufragò in seguito. Il cantante si è poi legato a Loredana Lecciso (con la quale attualmente ha riallacciato l’intesa). Oggi l’artista americana racconta il rapporto condiviso con il pugliese. Lo fa confidandosi a ruota libera, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Si comincia dall’affetto del pubblico, che nonostante la fine della vita coniugale continua a immaginare come una sola cosa la coppia che fu. “Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme”, spiega la statunitense che aggiunge che invece potrebbe anche essere per via delle centinaia di canzoni incise assieme all’ex : “Quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno”.

Romina Power e il rapporto con Albano a 50 anni dalle nozze: “Eravamo pari”

Romina sottolinea che nella love story e sul palco non c’è stato chi ha fatto la spalla dell’altro/a. “Eravamo pari”, afferma. E il lato artistico? Penalizzato o avvantaggiato dalla relazione amorosa? La cantante ha le idee chiare e dice che senza l’innamoramento non ci sarebbero state nemmeno le canzoni. “Non avevamo programmato nulla…”, confida. Spazio agli insegnamenti avuti dall’ex marito che le ha fatto imparare, a lei donna all’epoca timida e insicura, “a stare sul palco e ad affrontare il pubblico”. Dal canto suo Romina crede di aver “alleggerito la sua tendenza al melodramma”. La Power spiega quindi che non le ha mai dato fastidio il fatto di essere stata sempre associata a Carrisi. Una cosa però le ha dato noia. Quale? “Che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava “Al Bano e Romina” io aggiungevo sempre Power”.

Romina sulla morte di Taryn: cosa le ha detto Albano

L’artista americana parla poi della cosa più importante della storia con Albano, vale a dire il “conoscersi“. Ancor più speciale condividere con una persona le stesse passioni. “Ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello”, chiosa. E se non avesse incontrato Carrisi? Che strada avrebbe preso? Anche in questo caso Romina ha pochi dubbi e racconta che probabilmente avrebbe continuato a recitare senza battere il sentiero della carriera musicale. Un rimpianto? Quello di non aver studiato regia. La Power infatti confessa che le sarebbe molto piaciuto dirigere scene. Il suo percorso artistico però l’ha portata altrove. Di recente ha perso l’amata sorella Taryn a cui era legatissima. Anche in questo caso Albano c’è stato: “Mi ha sorpreso. Mi ha scritto parole molto toccanti”.