Albano: “Io non ho problemi economici” e ringrazia Romina Power

Albano Carrisi è tornato a parlare di una delle ultime polemiche che l’hanno travolto, quella relativa alla sua pensione. Pensione che ammonta a più di 1400 euro ma che non basterebbe per il suo tenore di vita. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 20 giugno 2020, il 77enne ha ribadito di non aver mai pianto miseria. Il cantante ci ha tenuto a precisare di non avere alcun tipo di problema economico nonostante l’emergenza Coronavirus. Sebbene i suoi concerti ed eventi in giro per il mondo siano stati bloccati per via della pandemia, l’artista può contare sulla sua tenuta a Cellino San Marco. Una tenuta grande e prestigiosa, che Albano è riuscito a costruire grazie pure al prezioso contributo dell’ex moglie Romina Power. Carrisi ha pubblicamente ringraziato la star americana anche se oggi tra i due c’è solo stima, affetto e collaborazione lavorativa e niente più. Com’è noto, infatti, Albano è tornato tra le braccia di Loredana Lecciso, con la quale ha trascorso la quarantena insieme ai figli più piccoli Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Albano, nessun problema economico per il cantante

“La verità è che, anche se in questi mesi sono rimasto fermo come cantante per l’epidemia di Coronavirus, io non ho problemi economici perché ho le Tenute Al Bano Carrisi, un’azienda che è il mio orgoglio e in cui faccio tante cose: coltivo i campi, produco vino e olio, ho un albergo, ho un ristorante. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”, ha dichiarato Albano. Nella costruzione della tenuta è stato determinante l’incontro con Romina Power, visto che all’inizio Carrisi era interessato solo alla musica. È stato lo stesso cantante a rivelarlo: “Si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla. Grazia a Romina, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. E il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per noi”.

Tutte le attività di Albano Carrisi a Cellino San Marco

Tenute Al Bano Carrisi è un complesso composto da azienda agricola, vinicola e alberghiera, che il cantante ha fondato a Cellino San Marco, il suo paese in Puglia, nel Brindisino. La tenuta si estende su 150 ettari. L’hotel all’interno della struttura è stato chiamato Hotel Felicità, in omaggio ad una delle canzoni più note di Albano e Romina. Il ristorante si chiama invece Don Carmelo, in onore del padre di Albano, scomparso a 91 anni nel 2005. Albano ha dedicato al padre pure il suo primo vino, la cui produzione è stata avviata nel 1973, e che oggi è quello più venduto dell’azienda: Carrisi ne vende un milione e quattrocento mila bottiglie ogni anno. Oltre alla vigna, Carrisi possiede 28 ettari coltivati a ulivi, grazie ai quali produce 40 mila bottiglie di olio d’oliva all’anno. Inoltre Albano coltiva ortaggi e frutta ma non li vende: li riserva alla sua tavola e a quella degli ospiti del suo locale. Nella tenuta è possibile trovare anche: un campo da tennis, una spa, una chiesetta e una casa discografica.

Albano e Romina, quarantena insieme ma divisi

Albano e Romina hanno trascorso la quarantena a Cellino San Marco. Dopo aver collaborato ad Amici l’attrice e cantante americana è rimasta bloccata in Italia. Romina ha alloggiato in una piccola casa insieme al figlio Yari mentre Carrisi, Loredana e i loro figli si trovavano in un’altra struttura vicina. Di recente Albano ha invocato il diritto all’oblio sulla primogenita Ylenia, scomparsa a New Orleans nel 1993.