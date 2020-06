Ylenia Carrisi ultime notizie: Albano dice basta e invoca il diritto all’oblio

Ylenia Carrisi oggi: il padre Albano stanco delle ultime notizie sulla figlia

A 26 anni dalla sua scomparsa si continua a parlare di Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina. Nell’ultimo periodo l’argomento è stato affrontato soprattutto in Spagna, dove la famiglia Carrisi è molto amata e seguita. Nel programma tv Salvame si è parlato della possibilità che la ragazza – nata nel 1970 – sia ancora viva. Nella trasmissione in onda su TeleCinco è stata riaperta l’indagine iniziata nel 2005 dalla giornalista Lydia Lozano, che sostiene di essere stata contattata da una fonte che le avrebbe dimostrato che Ylenia non è morta e che vive con il marito a Santo Domingo. Se per il momento Romina Power – che ha sempre creduto alla possibilità che la figlia non sia morta davvero – ha preferito restare in silenzio lo stesso non ha fatto Albano Carrisi, che si è detto stufo di queste speculazioni sull’adorata Ylenia.

Albano invoca il diritto all’oblio per la figlia Ylenia Carrisi

In un’intervista all’Adnkronos, Albano Carrisi ha chiesto alla stampa, sia quella italiana sia quell’estera, di smetterla di speculare sul tragico destino della figlia Ylenia. “Basta speculazioni”, è il monito del cantante di Cellino San Marco. Il 77enne ha annunciato di aver disposto un avvocato di fiducia per far rispettare il diritto all’oblio. Un modo per rispettare il nome della figlia Ylenia ma pure per avere una tranquillità famigliare visto che sia per Albano ma anche per Romina non è stato facile fare i conti con una perdita del genere. “In Spagna hanno fatto una speculazione squallida tornando sull’argomento. Tutto perché sono a caccia dell’audience, in nome del quale si ammazza la gente. Fanno i soldi, fanno soffrire, ma prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze che purtroppo non ci sono”, ha dichiarato Albano all’agenzia stampa.

Albano Carrisi sulla scomparsa di Ylenia: “Conosco la storia”

“Io conosco la storia, c’è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio del ’94. Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è. Non è tollerabile che questo martirio continui ancora ad essere perpetrato liberamente, provocando anche equivoci e malintesi”, ha aggiunto Albano Carrisi, tornato di recente tra le braccia della compagna Loredana Lecciso. La scomparsa di Ylenia ha influito pesantemente sul matrimonio tra Albano e Romina: i due si sono lasciati definitivamente nel 1999. Albano è padre di sei figli: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Junior detta Uga, Jasmine e Albano Junior detto Bido.