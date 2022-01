Matano furioso, Lavezzi-Belen, caos GF Vip: le 10 news della settimana

By

Bruno Barbieri a ruota libera. Intervistato dal magazine Oggi, il cuoco di MasterChef ha raccontato che con gli altri giudici del programma Sky ha zero rapporti oltre il set, eccezion fatta che con gli amici Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Gianni Morandi ha pubblicato per sbaglio sui social il brano che porterà al Festival di Sanremo 2022. Un errore che da regolamento avrebbe potuto valere la squalifica. La Rai ha però chiuso un occhio, spiegando che non ci sarà alcuna eliminazione preventiva. Gianni, nonostante la madornale svista, ci sarà!

Scontro a fuoco tra Simona Branchetti, conduttrice di Pomeriggio Cinque News, e Alberto Matano, timoniere de La Vita in Diretta. L’ex mezzo busto del Tg Uno ha accusato la collega di avergli scippato un’ospite. Lei ha risposto per le rime. Il giorno successivo ha inoltre raccontato di aver ricevuto da Matano una chiamata di chiarimento. Peccato che il giornalista, intervenuto successivamente a Tv Talk, abbia usato toni gelidi per descrivere la vicenda.

Belen Rodriguez è tornata single e subito il gossip ha iniziato a braccarla. Si mormora che abbia trascorso il Capodanno in famiglia a cui si sarebbe aggiunto Stefano De Martino. Attualmente la showgirl è in Uruguay, in vacanza, con l’amica Patrizia Griffini. Si è addirittura mormorato di un flirt con il ‘Pocho’ Lavezzi. Fanta gossip: e infatti l’ex giocatore del Napoli ha smentito furiosamente lo spiffero. “Non rompete i cog…i, sono fidanzato”. Tutto chiaro!

Polveriera al Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli ha inanellato una serie di uscite aberranti di stampo omofobo e razzista. Squalifica? Manco per idea. Alfonso Signorini si è limitato a fare una ramanzina generale ai vipponi. Insomma, è finita a tarallucci e vino.

A proposito del GF Vip, il trash non ha mai fine: a breve entrerà in gioco la compagna di Alex Belli, Delia Duran. Olè!

Checco Zalone sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Amadeus ha confermato la presenza del comico pugliese con un post su Instagram. Ci sarà da ridere (e non è una battuta stavolta)!

Amanda Lear è stata operata al cuore in una clinica Svizzera. Lo ha rivelato lei stessa sui social. “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, ha scritto, tranquillizzando tutti.

Giorgio Rocca, ex campione di sci, ora insegna ai vip i segreti su come ‘volare’ sulla neve. Dalla sua Sky Academy sono passate Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Michelle Hunziker e Diletta Leotta. Tutte brave tranne la modella argentina. “Era spinta dall’ex marito”, ha spiegato Rocca.

Il Covid dilaga e se lo è beccato pure Rocio Munoz Morales. A colpire il messaggio che l’attrice ha indirizzato al compagno Raoul Bova: aaaah quanto amore c’è nella coppia!