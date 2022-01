GF Vip: chi sarà punito (non Katia), entra Delia Duran. Scelte controverse

In linea teorica, il soprano dovrebbe restare nella casa del Grande Fratello, mentre sarebbe in arrivo la compagna di Alex Belli. E le sorprese, per la prossima puntata del reality, non finiscono qui

Si respira un’aria parecchio pesante all’interno (e anche all’esterno) della casa del Grande Fratello VIP. In queste ultime ore il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di applicare una linea dura e prendere, una volta e per tutte, dure misure nei confronti di alcuni concorrenti.

Da ormai diverse settimane, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello si è superato il limite. Volano spesso parole grosse e inaccettabili, insulti di stampo sessista, razzista e omofobo, frecciatine che hanno i tratti del bullismo e chi più ne ha più ne metta. Proviamo dunque a fare un po’ d’ordine nel marasma delle ultime ore.

Prima di tutto, da giorni non si fa altro che parlare dell’atteggiamento di Katia Ricciarelli, che alla luce delle sue frasi contro Lulù Selassié, secondo molti, dovrebbe essere cacciata dalla casa. L’astio nei confronti del soprano è cresciuta a tal punto che su Twitter è persino nato l’hashtag virale #katiafuori, che in poche ore fa raccolto centinaia di tweet di telespettatori imbestialiti. Ma non finisce qui.

Fra le concorrenti che più hanno creato trambusto troviamo anche la stessa Lulù e Soleil Sorgé. L’ira del conduttore nei confronti delle due gieffine è montata in particolar modo nell’ultima puntata in diretta, andata in onda lo scorso 3 gennaio. A mandare Signorini su tutte le furie è stato l’atteggiamento di Lulù e Soleil al momento delle nomination palesi. Soleil, ad esempio, ha continuato a litigare con Miriana e Lulù per tutto il tempo, senza ascoltare minimanente le richieste di Signorini. Quest’ultimo, ad una certa, si è spazientito e ha chiosato: “Se continuate a urlare non sentite me. Allora Soleil chi nomini e perché? Silenzio gli altri! […] In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”.

Ma l’ira di Signorini si è abbattuta anche contro la principessa, dicevamo, che in puntata ha dedicato alla parlantina di Soleil parole decisamente volgari (“Che loquacità, porca t….”). Alla luce dei fatti, dunque, in puntata Signorini ha chiesto esplicitamente un provvedimento disciplinare per le concorrenti in questione.

Come riporta TvBlog, dunque, nella puntata di stasera, venerdì 7 gennaio, i sopracitati provvedimenti dovrebbero trovare riscontro nei fatti. Nonostante le nostre aspettative, in ogni caso, non si prospetterebbe l’abbandono forzato di Katia Ricciarelli. Altra novità da tenere d’occhio è l’entrata ufficiale nella casa della compagna di Alex Belli Delia Duran, che potrà finalmente fare il suo ingresso dopo il periodo di quarantena post esposizione al Covid.