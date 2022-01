Katia Ricciarelli va ormai a briglia sciolta, purtroppo per lei e per noi, non rendendosi probabilmente conto del caos che le sue esternazioni stanno scatenando fuori dalla dimora del Grande Fratello Vip. Dovrebbe però accorgersi della polveriera che le sue frasi hanno innescato nella Casa: dopo aver dato della “scimmia” Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e averla invitata a “tornare a scuola al suo Paese”, si è resa protagonista di un altro scivolone. Nel suo mirino, stavolta, ci è finito Giacomo Urtis.

Sul chirurgo dei vip, che nel gioco è entrato al fianco di Valeria Marini con la quale forma un unico concorrente, si è lasciata sfuggire l’ennesima dichiarazione a sfondo retrogrado. Nel frattempo, alcuni degli inquilini già eliminati stanno pensando di organizzare uno sciopero da far eventualmente decollare lungo la diretta di venerdì 7 gennaio, laddove Alfonso Signorini non dovesse prendere provvedimenti contro la soprano.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Urtis e Valeria Marini, in fondo sono due donne”

L’ex di Pippo Baudo stava chiacchierando con la new entry Kabir Bedi, quando ‘il fu Sandokan‘ ha fatto alcune domande sulla ‘coppia’ formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Il settantacinquenne di origini indiane ha chiesto: “Devono andare in bagno insieme? Questa è la regola?”. La soprano ha annuito, mentre la Marini ha sottolineato: “Quando sei legato sì”. A questo punto la Ricciarelli, avvicinandosi a Kabir, ha sussurrato: “Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne”. Ebbene sì, Katia ci è ricascata di nuovo, ancora una volta ha pronunciato frasi dimenticabili.

GF Vip, ex inquilini pronti a scioperare e ad occupare lo studio

Alla luce degli ultimi ‘sfondoni’ della Ricciarelli, Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino hanno fatto sapere di essere pronte a bloccare lo studio in cui si svolge la trasmissione se Signorini non interverrà con il pugno di ferro contro la soprano. Vale a dire se non arriverà la squalifica.

L’idea dello sciopero tramite l’occupazione dello studio è nata nel corso di una diretta Instagram. A suggerirla sono stati alcuni utenti che hanno partecipato alla chiacchierata tra la Selassiè e l’attrice campana.

“Questi utenti ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea. Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta”.

La Pellegrino ha quindi aggiunto che lei, in quanto attrice, conosce i tempi e i modi giusti per intervenire, ribadendo di essere pronta a compiere un gesto eclatante laddove dovesse servire: “Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio. Penso anche che pure tu sei arrabbiata al punto giusto per agire. Te peggio di me sei, quindi facciamolo. Sono pronta a farlo è l’ora giusta“.

Sono seguite le dichiarazioni di Clasissa, durissime nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo. La principessa ha affermato che quel che è successo “è schifoso”. “Comunque i follower vogliono un tipo di sciopero da parte nostra. Io già dico a tutti che se non verranno presi provvedimenti adatti per le frasi della Ricciarelli io abbandonerò lo studio e non farò più parte dello studio, mai, non andrò mai più in studio”, ha concluso la ragazza.

Lungo la giornata di ieri, contro la Ricciarelli, si è espressa anche Selvaggia Lucarelli che ha avuto parole di condanna per l’atteggiamento della soprano, ricordando anche che simili comportamenti li aveva avuti nei suoi confronti nel reality La Fattoria.