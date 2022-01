Rocio Munoz Morales ha il Covid, ma a colpire è il messaggio per Bova

La variante Covid Omicron continua a fare incetta di contagi, diffondendosi alla velocità della luce giorno dopo giorno. Tra i personaggi noti, nelle scorse ore, è risultata positiva al tampone Rocio Munoz Morales (33 anni), compagna di vita di Raoul Bova (50 anni). L’attrice spagnola ha reso noto, attraverso un post diramato su Instagram, di aver contratto il virus. A colpire, non solo la notizia relativa al contagio, ma anche la dedica originale indirizzata al fidanzato. La 33enne madrilena ha infatti voluto sottolineare con estrema dolcezza e tenerezza la difficoltà a mantenere la distanza dal partner.

“Delirio da Covid. P.S. Mi manchi Raoul Bova, si vede?”. Così Rocio Munoz Morales a corredo di uno scatto Instagram in cui si vede sullo sfondo una fotografia romantica della stessa attrice e dell’attore intenti a baciarsi, mentre in primo piano la spagnola è sola, mentre, attraverso un effetto ottico, pare baciare l’istantanea in cui c’è il marito.

Il post, divulgato nel tardo pomeriggio di venerdì 7 gennaio 2022, è stato subito subissato di commenti entusiasti. Centinaia e centinaia di fan hanno avuto parole al miele per il gesto della Morales. Diversi anche i volti noti che sono stati colpiti da quanto pubblicato dalla madrilena.

Elena Sofia Ricci, Cristina Marino (moglie di Luca Argentero), Elisa D’Ospina e il giornalista Alberto Matano hanno fatto cascare una marea di cuoricini rossi sotto quanto espresso da Rocio. Naturalmente anche Bova è intervenuto, optando anch’egli per degli affettuosi cuoricini.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, nessuna crisi: uniti anche sul set

Nessuna crisi sentimentale tra i due attori, nonostante il gossip, un mese sì e l’altro pure, fa trapelare indiscrezioni relative a presunti problemi di coppia. A onor del vero Rocio e Raoul sono più uniti che mai. Di recente sono stati affiatatissimi anche sul set, avendo girato insieme la serie tv intitolata Giustizia per tutti, prossimamente in onda in prima serata su Canale 5.

La Morales, recentemente intervistata da Grazia, ha spiegato che con il compagno non ha mai studiato il copione. “Non lo facciamo mai, non studiamo insieme e in casa parliamo poco di lavoro: ci salva quello, come coppia”, ha evidenziato la giovane iberica, ricordando che sul set lei è Munoz Morale e lui non è Raoul, bensì un professionista.

Certo non è che c’è stato un rapporto glaciale dietro le quinte della serie. E infatti Rocio ha rimarcato che Bova è stato “empatico, esperto”, un uomo che sa bene che “cosa dirti e non dirti per far venire al meglio una scena.” “È generoso e s’impegna per il bene del progetto, anche se improvvisa e fa scherzi di continuo”, ha concluso.