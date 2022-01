Signorini, polveriera al GF Vip: duro sfogo di Andrea Zelletta contro Alfonso

La puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 7 gennaio 2022 doveva essere quella dei provvedimenti esemplari, mentre invece si è tramutata in una lunga ramanzina di Alfonso Signorini ai ‘vipponi’ senza alcuno straccio di sanzione. Anche perché se c’era qualcuna che doveva essere punita, quella era Katia Ricciarelli che però è ormai più che palese che goda di trattamenti speciali da parte dei piani alti che tirano i fili del reality show (dopo aver inanellato una serie di frasi impronunciabili la squalifica per direttissima sarebbe stata la decisione più equa ma nulla è accaduto, nemmeno una nomination d’ufficio) A storcere il naso sono stati tantissimi telespettatori tra cui un ex gieffino vip finalista della quinta edizione del programma, Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta contro il GF Vip e Alfonso Signorini: i tweet al vetriolo dell’ex tronista

L’ex tronista di Uomini e Donne ha attaccato con sarcasmo la trasmissione e, dunque, anche Alfonso Signorini, che è l’anima e la mente dello show. Nelle scorse ore su Twitter, Zelletta si è levato un bel po’ di sassolini dalle scarpe rendendosi protagonista di uno sfogo distillato in più cinguettii. “Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale Ok aaah si! Continuo a storcere il naso!”. Questo il primo tweet al veleno di Andrea che ha ricordato la punizione che gli spettò per aver dato una innocua informazione sportiva, oltre ad avere svelato l’aneddoto inedito delle scuse in confessionale.

“Pensare che la nostra è stata l’edizione con più squalifiche mi fa leggermente storcere il naso… ma leggermente”, l’altro cinguettio al veleno dell’ex volto di Uomini e Donne. Si ricorda che nel corso della quinta edizione del GF Vip, quella a cui prese parte Zelletta, le squalifiche per comportamenti ritenuti non idonei allo spirito della trasmissione furono ben quattro. A essere cacciati furono il cantante Fausto Leali, l’influencer Denis Dosio, l’ex calciatore Stefano Bettarini e l’opinionista televisivo Filippo Nardi.

Non c’è due senza tre. E infatti Zelletta ha fatto piovere un terzo cinguettio di sfogo nei confronti di chi tira i fili della Casa più spiata d’Italia. La sua lamentala, in questo caso, ha riguardato il fatto che nel corso della sua esperienza nello show fu uno dei concorrenti meno calcolati sul fronte delle sorprese ricevute. “Sempre io che rivedendo le puntate vedevo le anticipazioni con la mia foto e con l’annuncio che ci sarebbe stata una sorpresa per me! Sempre io che aspetto la sorpresa dopo mesi”, ha sottolineato Zelletta. Tantissimi i fan che sono intervenuti nel commentare i suoi messaggi e che si sono scagliati contro la gestione dei casi spinosi del GF Vip 6.